Muş'ta hasta çocuk için yardım kampanyası
Muş'un Malazgirt ilçesinde beyin felci olan 8 yaşındaki Büşra Öztürk için yardım kampanyası başlatıldı.
Muş'un Malazgirt ilçesinde beyin felci olan 8 yaşındaki Büşra Öztürk için yardım kampanyası başlatıldı.
Saltukgazi Mahallesi'nde yaşayan Öztürk, 10 günlükken geçirdiği havale sonucu beyin felci oldu.
Yaşamını yatağa bağlı sürdüren çocuk için mahalle muhtarı İhsan Eren, yardım kampanyası başlattı.
Eren, hayırseverlerin destekleriyle ihtiyaç sahibi ailelere yardım yaptıklarını söyledi.
Küçük Büşra'nın, hastalığı nedeniyle yürüyemediğini belirten Eren, "Yardım dağıtımı sırasında Büşra kızımızı tanıdım. Hastalığı nedeniyle yürüyemiyor ve konuşamıyor. Onun için bir kampanya başlattık ve şimdiye kadar 40 bin lira topladık. Parayı ailesine teslim ettim." dedi.
Baba Rıza Öztürk ise, kızının tedavisi için yardım beklediğini ifade etti.
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