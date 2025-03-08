Bulanık'ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği düzenlendi

Muş'un Bulanık ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Aile Destek Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte kadınlara çiçek verildi.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Nazire Korkmaz, kadın dayanışmasının güçlendirilmesi ve farkındalık oluşturulması amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Yuva Tiftikoğlu ise "Kadınlar hayatın her alanına varlıklarıyla güç katıyor. Sevgi, fedakarlık ve özveriyle her zaman hayatımızın anlamı oldular." dedi.