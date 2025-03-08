Bulanık'ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği düzenlendi
Muş'un Bulanık ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Muş'un Bulanık ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Aile Destek Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte kadınlara çiçek verildi.
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Nazire Korkmaz, kadın dayanışmasının güçlendirilmesi ve farkındalık oluşturulması amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Yuva Tiftikoğlu ise "Kadınlar hayatın her alanına varlıklarıyla güç katıyor. Sevgi, fedakarlık ve özveriyle her zaman hayatımızın anlamı oldular." dedi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.