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        Muş Valisi Çakır, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

        Muş Valisi Avni Çakır, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 13:46 Güncelleme: 08.03.2025 - 13:46
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        Muş Valisi Çakır, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı
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        Muş Valisi Avni Çakır, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Vali Çakır, mesajında, hayatın her anını özel kılarak güzelleştiren tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

        Tarihte kadınların önemli roller üstlendiklerini belirten Çakır, şunları kaydetti:

        "Kadınlar, Kurtuluş Savaşı'nda vatanımızın bağımsızlığı için cesurca cepheden cepheye koşarak cumhuriyetimizin kuruluşundan sonra toplumsal hayatın her alanında yerini aldı. Ülkelerin kalkınması ve gelişmesini hazırlayan, sağlıklı nesillerin yetişmesinde önemli bir yere sahip olan kadınların hak ettiği yere gelebilmesi büyük önem taşımakta. Toplumsal yaşamın tüm alanlarında erkeklerle eşit haklara sahip olması ve bu hakların pozitif ayrımcılıkla zenginleştirilmesi de kadınlara verilen değerlerin bir diğer ifadesidir."

        Çakır, "Başta şehit ve gazi annelerimiz olmak üzere dünyayı sevgiyle dolduran tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor, aileleri ile sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyorum." dedi.

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