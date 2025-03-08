Malazgirt Kaymakamı Bayram, öğrencilerle buluştu

Kaymakam Bayram'a eşi Nebahat Elif Bayram ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tek eşlik etti.

Öğrencilerle bir araya gelen Bayram, eğitim faaliyetleri ve yürütülen projeler hakkında öğretmenlerden bilgi aldı.

Kaymakam Bayram, Bilim ve Sanat Merkezi'ni ziyaret etti.

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