Malazgirt'te 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği
Muş'un Malazgirt ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında etkinlik düzenlendi.
Muş'un Malazgirt ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında etkinlik düzenlendi.
AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanlığınca öğretmenevinde düzenlenen etkinlikte kadınlar halay çekerek eğlendi.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Kadın Kolları İlçe Başkanı Funda Pürmüz, kadınların toplumdaki yerinin önemine değindi.
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