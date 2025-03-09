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        Malazgirt'te 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği

        Muş'un Malazgirt ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2025 - 00:30 Güncelleme: 09.03.2025 - 00:40
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        Malazgirt'te 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği
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        Muş'un Malazgirt ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında etkinlik düzenlendi.

        AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanlığınca öğretmenevinde düzenlenen etkinlikte kadınlar halay çekerek eğlendi.

        8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Kadın Kolları İlçe Başkanı Funda Pürmüz, kadınların toplumdaki yerinin önemine değindi.

        Galeri
        Galeri

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