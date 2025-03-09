Malazgirt Kaymakamı Bayram, kurum amirleriyle iftar yaptı

Vatandaşların ramazan ayını tebrik eden Bayram, kentin gelişimi için özveriyle çalışan kurum müdürlerine teşekkür etti.

İlçedeki Çınarlı Kitap Kafe'de düzenlenen programda konuşan Bayram, ramazanın birlik, beraberlik ve hoşgörü ayı olduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.