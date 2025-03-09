Malazgirt Kaymakamı Bayram, kurum amirleriyle iftar yaptı
Muş'un Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, ilçede görev yapan kurum amirleriyle iftarda bir araya geldi.
Muş'un Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, ilçede görev yapan kurum amirleriyle iftarda bir araya geldi.
İlçedeki Çınarlı Kitap Kafe'de düzenlenen programda konuşan Bayram, ramazanın birlik, beraberlik ve hoşgörü ayı olduğunu söyledi.
Vatandaşların ramazan ayını tebrik eden Bayram, kentin gelişimi için özveriyle çalışan kurum müdürlerine teşekkür etti.
Konuşmaların ardından İlçe Müftüsü Memet Hakkı Ayhan dua etti, okunan ezanla oruçlar açıldı.
Programa, Kaymakam Bayram'ın eşi Nebahat Elif Bayram da katıldı.
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