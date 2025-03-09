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        Kırsalda besicilik yapan kadınlar, hayatın zorluklarına göğüs geriyor

        İBRAHİM YALDIZ/SABRİ YILDIRIM - Muş'un Varto ilçesinde köylerde yaşayan kadınlar, ev işlerinin yanı sıra zorlu mevsim şartlarına rağmen besicilik yaparak ailelerinin geçiminin sağlanmasına katkı sunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2025 - 11:38 Güncelleme: 09.03.2025 - 11:38
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        Kırsalda besicilik yapan kadınlar, hayatın zorluklarına göğüs geriyor
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        İBRAHİM YALDIZ/SABRİ YILDIRIM - Muş'un Varto ilçesinde köylerde yaşayan kadınlar, ev işlerinin yanı sıra zorlu mevsim şartlarına rağmen besicilik yaparak ailelerinin geçiminin sağlanmasına katkı sunuyor.

        Kar kalınlığının bir metreye ulaştığı ilçeye 35 kilometre mesafedeki Gölyayla köyünde yaşayan kadınlar, hayatın yükünü omuzluyor.

        Günün ilk ışıklarıyla uyanan kadınlar, ev işlerini yaptıktan sonra hayvanlarının beslenmesi ve bakımıyla uğraşan eşlerine yardım ediyor.

        Günde iki kez kar üzerinde atlı kızaklarla koyunları için ot taşıyan kadınlar, kışın zorluklara rağmen temel geçim kaynakları hayvanlarını beslemeyi ihmal etmiyor.

        - "Kışın günümüz hayvanlara bakmakla geçiyor"

        İki çocuk annesi Gülseher Demir, AA muhabirine, köyde işlerin büyük bölümünü kadınların yaptığını söyledi.

        Bir yandan karla mücadele ederken diğer yandan da hayvancılık yaptıklarını belirten Demir, "Köyümüzde 6 ay kar var. Karla mücadele ediyoruz ama mutluyuz. Hayvancılığı severek yapıyoruz. Yoruluyoruz ama hayat devam ediyor. Bazen suyumuz donuyor. Sıfırın altında 30 dereceye kadar hava sıcaklığı düşüyor." dedi.

        Kışın kar ve soğuk hava nedeniyle hayvanlarına bakmakta zorlandıklarını anlatan Demir, şunları kaydetti:

        "Zor şartlara rağmen hayat devam ediyor. Besicilik yapan eşime yardımcı oluyorum. Sabah sobayı yakıyorum. Yemeğimizi sobanın üzerine koyuyorum. Temizlik yapıyorum ve ekmek pişiriyorum. Yeni doğan kuzuların annelerini emmelerini sağlıyorum. Öğleden sonra hayvanları tekrar besliyoruz. Kışın günümüz hayvanlara bakmakla geçiyor. Kadın olmazsa hayat olmaz. Hayat şartları zor."

        İki çocuk annesi Revşan Demir ise "Saat 6'da kalkıyoruz, akşama kadar çalışıyoruz. Köyde tüm işler kadınların sırtında. Hem eşime yardım ediyorum hem de ev işlerini yapıyorum. Burada hayatın zorluklarıyla mücadele ediyoruz ama karşılığını da alıyoruz." diye konuştu.

        Mülkinaz Güldere de "Geçimimizi sağlamak için mecburen koyun besliyoruz. Ev işi yapıyorum ve hayvanlara bakıyorum. Atlı kızakla hayvanlarımıza ot taşıyoruz. Çok zor ama mecburuz. Oğlum öğrenci olduğu için bu işleri tek başıma yapıyorum. 150 hayvanımız var. Tek geçim kaynağımız hayvancılık." dedi.

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