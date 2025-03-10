Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Bağımlılıktan kurtulan güvenlik görevlisi, sigaraya harcadığı parayı doğacak çocuğunun geleceğine ayıracak

        İBRAHİM YALDIZ - Muş'taki Sigara Bırakma Polikliniğinde ilaç tedavisiyle 12 yıldır içtiği sigarayı bırakan Muhammed Furkan Taşçı, sigaraya harcadığı parayı doğacak çocuğunun geleceği için kullanmayı planlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 11:15 Güncelleme: 10.03.2025 - 11:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bağımlılıktan kurtulan güvenlik görevlisi, sigaraya harcadığı parayı doğacak çocuğunun geleceğine ayıracak
        ABONE OL

        İBRAHİM YALDIZ - Muş'taki Sigara Bırakma Polikliniğinde ilaç tedavisiyle 12 yıldır içtiği sigarayı bırakan Muhammed Furkan Taşçı, sigaraya harcadığı parayı doğacak çocuğunun geleceği için kullanmayı planlıyor.

        Arkadaş ortamından etkilenerek 12 yıl önce sigaraya başlayan 29 yaşındaki Taşçı, astım hastası eşinin de tavsiyesi üzerine Sağlıklı Hayat Merkezindeki Sigara Bırakma Polikliniğine başvurdu.

        İlaç tedavisiyle 3 ay önce sigarayı bırakmayı başaran Taşçı, bu sayede hem bazı rahatsızlıklarından kurtuldu hem de ekonomik açıdan rahatladı.

        İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Taşçı, AA muhabirine, 2 yıl önce evlendiğini ve astım hastası eşi sayesinde sigarayı bırakmaya karar verdiğini söyledi.

        Sağlıklı Hayat Merkezindeki Sigara Bırakma Polikliniğine gittiğini anlatan Taşçı, "Başvuru yaptıktan sonra süreci başlattık. İlaç tedavisi aldım. Bu sürede doktorlar bana çok yardımcı oldu ve desteklerini esirgemediler. 3 aydır sigara kullanmıyorum. İlk ayda yediğim yemeklerden lezzet almaya başladım. Nefes konusunda problemler yaşıyordum, ikinci ayda yürüyüşlere başladım. Üçüncü ayımda artık halı sahaya gidiyorum. Benim için çok faydalı oldu. Hem eşime hem de doktorlarımıza çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        - "Sigara, hayatımızın her gününü ve dakikasını çalıyor"

        Taşçı, eve geldiğinde üzerine sinen kokunun da sigarayı bırakmasındaki etkenlerden biri olduğunu belirterek, şunları anlattı:

        "Günde 2 paket sigara kullanıyordum. Çok şükür sigaradan kurtuldum. Eşimin sağlığı benim için her şeyden önemliydi. Sigaraya harcanan parayı farklı yerlerde değerlendirebilirsiniz. Ayda yaklaşık 4 bin 500 lira sigaraya harcıyordum. Artık bu parayı doğacak çocuğuma yatırım olarak değerlendirmeyi düşünüyorum. Tiryaki bir insan olarak sigarayı bıraktığım için çok mutluyum. Arkadaş ortamında birer, ikişer içerek başladım, sonra paket taşımaya başladım. Sigara, hayatımızın her gününü ve dakikasını çalıyor. Tüm tiryakileri sigarayı bırakmaya davet ediyorum. Doktorlar burada çok destek oluyor ve verdikleri ilaçlar da çok işe yarıyor."

        - "Sağlıklı bir hayat için herkesi polikliniğimize bekliyoruz"

        Sigara Bırakma Polikliniğinde görevli Dr. Recep Asi ise başvuran kişilere hem psikososyal destek verdiklerini hem de ilaç tedavisi uyguladıklarını belirtti.

        Son zamanlarda sigarayı bırakmak isteyen kişilerin sayısının arttığını dile getiren Asi, "Buraya genelde arkadaşlarının tavsiyesi üzerine geliyorlar. Sigara bıraktırma oranımız yüksek. Muhammed Furkan Taşçı, 3 ay önce başvurmuştu. Eşinin tavsiyesiyle buraya gelmişti. 3 aydır sigara içmiyor, gayet iyi gidiyor. Sağlıklı bir hayat için herkesi polikliniğimize bekliyoruz. Sigarayı bırakmak isteyen herkes gelebilir. Mesai saatleri içinde hizmet veriyoruz, randevu alınmasına gerek yok." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Adana'da yaya geçidinde genç ölüm!
        Adana'da yaya geçidinde genç ölüm!
        Daha 37 yaşındaydı... Ölümle biten maç!
        Daha 37 yaşındaydı... Ölümle biten maç!
        Siyasilere kumpas soruşturmasında FETÖ'cü amir yakalandı
        Siyasilere kumpas soruşturmasında FETÖ'cü amir yakalandı
        "Psikolojik baskıyı F.Bahçe'ye bıraktı"
        "Psikolojik baskıyı F.Bahçe'ye bıraktı"
        Hileli gıda çağında güvenle yiyebileceğiniz 3 meyve
        Hileli gıda çağında güvenle yiyebileceğiniz 3 meyve
        Çelik: Teröristin mezhebine bakılmaz
        Çelik: Teröristin mezhebine bakılmaz
        Gözler Grönland seçimlerinde
        Gözler Grönland seçimlerinde
        Kaçan işler ABD'de ev sattırdı
        Kaçan işler ABD'de ev sattırdı
        Beşiktaş'ta hedef seriyi sürdürmek!
        Beşiktaş'ta hedef seriyi sürdürmek!
        60 yaşındaki adamı öldüren dayak!
        60 yaşındaki adamı öldüren dayak!
        "Hakem beni korkuttu!"
        "Hakem beni korkuttu!"
        "Bilanço 'yatırım yap' diyor"
        "Bilanço 'yatırım yap' diyor"
        Rekabet Kurumu'ndan perakende şirketleri ve tedarikçilerine soruşturma
        Rekabet Kurumu'ndan perakende şirketleri ve tedarikçilerine soruşturma
        G.Saray'ın Pena teklifi ortaya çıktı!
        G.Saray'ın Pena teklifi ortaya çıktı!
        Yan bakma cinayeti! 20 yaşındaki genç öldürüldü!
        Yan bakma cinayeti! 20 yaşındaki genç öldürüldü!
        Biri bu adamı durdursun! Hatice'nin çığlığı!
        Biri bu adamı durdursun! Hatice'nin çığlığı!
        ABD ve Rusya, BMGK'yı toplantıya çağırdı
        ABD ve Rusya, BMGK'yı toplantıya çağırdı
        Otomotiv sektöründe ABD alarmı
        Otomotiv sektöründe ABD alarmı
        Meksika liderinden Trump'ın vergi kararının ardından miting
        Meksika liderinden Trump'ın vergi kararının ardından miting
        Hakkari’deki seçim husumeti İstanbul'da silahlı saldırıya dönüştü!
        Hakkari’deki seçim husumeti İstanbul'da silahlı saldırıya dönüştü!

        Benzer Haberler

        Kırsalda besicilik yapan kadınlar, hayatın zorluklarına göğüs geriyor
        Kırsalda besicilik yapan kadınlar, hayatın zorluklarına göğüs geriyor
        Malazgirt Kaymakamı Bayram, kurum amirleriyle iftar yaptı
        Malazgirt Kaymakamı Bayram, kurum amirleriyle iftar yaptı
        Malazgirt'te 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği
        Malazgirt'te 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği
        Malazgirt Kaymakamı Bayram, öğrencilerle buluştu
        Malazgirt Kaymakamı Bayram, öğrencilerle buluştu
        Muş'ta karla mücadele çalışmaları sürüyor
        Muş'ta karla mücadele çalışmaları sürüyor
        Muş Valisi Çakır, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı
        Muş Valisi Çakır, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı