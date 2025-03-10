Bağımlılıktan kurtulan güvenlik görevlisi, sigaraya harcadığı parayı doğacak çocuğunun geleceğine ayıracak

İBRAHİM YALDIZ - Muş'taki Sigara Bırakma Polikliniğinde ilaç tedavisiyle 12 yıldır içtiği sigarayı bırakan Muhammed Furkan Taşçı, sigaraya harcadığı parayı doğacak çocuğunun geleceği için kullanmayı planlıyor.

Arkadaş ortamından etkilenerek 12 yıl önce sigaraya başlayan 29 yaşındaki Taşçı, astım hastası eşinin de tavsiyesi üzerine Sağlıklı Hayat Merkezindeki Sigara Bırakma Polikliniğine başvurdu.

İlaç tedavisiyle 3 ay önce sigarayı bırakmayı başaran Taşçı, bu sayede hem bazı rahatsızlıklarından kurtuldu hem de ekonomik açıdan rahatladı.

İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Taşçı, AA muhabirine, 2 yıl önce evlendiğini ve astım hastası eşi sayesinde sigarayı bırakmaya karar verdiğini söyledi.

Sağlıklı Hayat Merkezindeki Sigara Bırakma Polikliniğine gittiğini anlatan Taşçı, "Başvuru yaptıktan sonra süreci başlattık. İlaç tedavisi aldım. Bu sürede doktorlar bana çok yardımcı oldu ve desteklerini esirgemediler. 3 aydır sigara kullanmıyorum. İlk ayda yediğim yemeklerden lezzet almaya başladım. Nefes konusunda problemler yaşıyordum, ikinci ayda yürüyüşlere başladım. Üçüncü ayımda artık halı sahaya gidiyorum. Benim için çok faydalı oldu. Hem eşime hem de doktorlarımıza çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

- "Sigara, hayatımızın her gününü ve dakikasını çalıyor"

Taşçı, eve geldiğinde üzerine sinen kokunun da sigarayı bırakmasındaki etkenlerden biri olduğunu belirterek, şunları anlattı:

"Günde 2 paket sigara kullanıyordum. Çok şükür sigaradan kurtuldum. Eşimin sağlığı benim için her şeyden önemliydi. Sigaraya harcanan parayı farklı yerlerde değerlendirebilirsiniz. Ayda yaklaşık 4 bin 500 lira sigaraya harcıyordum. Artık bu parayı doğacak çocuğuma yatırım olarak değerlendirmeyi düşünüyorum. Tiryaki bir insan olarak sigarayı bıraktığım için çok mutluyum. Arkadaş ortamında birer, ikişer içerek başladım, sonra paket taşımaya başladım. Sigara, hayatımızın her gününü ve dakikasını çalıyor. Tüm tiryakileri sigarayı bırakmaya davet ediyorum. Doktorlar burada çok destek oluyor ve verdikleri ilaçlar da çok işe yarıyor."