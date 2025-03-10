Malazgirt Kaymakamı Bayram, emniyet personeliyle iftarda bir araya geldi

Muş'un Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, İlçe Emniyet Müdürlüğü personeliyle iftarda bir araya geldi.

Bayram, Emniyet Müdürlüğü binasında düzenlenen programda polislerle sohbet etti, çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Güvenlik güçlerinin ilçenin huzur ve güvenliği için gece gündüz mesai yaptığını belirten Bayram, bu tür buluşmaların birlik ve beraberliği güçlendirdiğini ifade etti.

Programa, Bayram'ın eşi Nebahat Elif Bayram, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Muhammed Fatih Vural, İlçe Emniyet Müdürü Faruk Kıran ve İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Süleyman Sercan Candan katıldı.