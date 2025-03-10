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        Muş'ta doğaseverler, tren yolculuğuyla bölgenin güzelliklerini keşfetti

        Muş'ta bir araya gelen doğaseverler, trenle Bitlis'in Tatvan ilçesine giderek hem eğlenceli vakit geçirdi hem de bölgenin güzelliklerini keşfetme imkanı buldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 12:55 Güncelleme: 10.03.2025 - 13:27
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        Muş'ta doğaseverler, tren yolculuğuyla bölgenin güzelliklerini keşfetti
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        Muş'ta bir araya gelen doğaseverler, trenle Bitlis'in Tatvan ilçesine giderek hem eğlenceli vakit geçirdi hem de bölgenin güzelliklerini keşfetme imkanı buldu.

        Her hafta kentin farklı noktalarında doğa yürüyüşü etkinlikleri düzenleyen Genç Adımlar Derneği üyeleri, Elazığ-Tatvan seferi yapan trenle Muş'tan Tatvan'a gitmeye karar verdi.

        Muş Garı'nda bir araya gelen farklı meslek gruplarından 50 doğasever, trenle bölgenin eşsiz manzarası eşliğinde şarkılar söyleyip halay çekerek Tatvan'a ulaştı.

        Yolculuk sırasında Muş Ovası ve Bitlis'in doğal güzelliklerini fotoğraflayan doğaseverler, Tatvan'da yürüyüş yaptı.

        Dernek üyelerinden Elif Dicle, gazetecilere, katılımcılar için çok güzel bir etkinlik olduğunu söyledi.

        Her hafta grup olarak farklı organizasyonlar yaptıklarını ifade eden Dicle şöyle konuştu:

        "Yürüyüş yapmayı ve doğayı çok seviyoruz. Yeni yerler keşfetmeye çalışıyoruz. Bizim için yeni bir aktivite oldu. Daha önce hep yürüyorduk, şimdi ise bir tren maceramız oldu. Bol bol fotoğraf çektik. Ayrıca doğayı izlemeye vaktimiz oldu."

        Seher Çelik ise tren yolculuğunun güzel bir deneyim olduğunu ifade ederek, "Tren yolculuğu herkesin bahsettiği kadar keyifliymiş. Ben de bu keyifli yolculuğu yaptığım için mutluyum." dedi.

        Betül Kaya da tren yolculuklarının eğlenceli geçtiğini belirterek, "Arkadaşlarımızla beraber güzel bir aktivite yapmak için toplandık. Bu aktivitelerden çok keyif alıyorum. Doyasıya eğlendik." diye konuştu.

        Dernek Başkanı Sedat Özcan da trende kadınlara karanfil dağıttı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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