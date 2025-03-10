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        Muş'ta ortaokul öğrencileri harçlıklarıyla ihtiyaç sahiplerine ramazan kolisi hazırladı

        Muş'ta, Vali Adil Yazar Ortaokulu öğrencileri, harçlıklarıyla hazırladıkları ramazan kolilerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 13:57 Güncelleme: 10.03.2025 - 13:57
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        Muş'ta ortaokul öğrencileri harçlıklarıyla ihtiyaç sahiplerine ramazan kolisi hazırladı
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        Muş'ta, Vali Adil Yazar Ortaokulu öğrencileri, harçlıklarıyla hazırladıkları ramazan kolilerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

        Okulun öğrencileri, "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum" projesi kapsamında, kentteki ihtiyaç sahipleri için yardım kolisi hazırlamaya karar verdi.

        Velilerin ve öğretmenlerin de destek verdiği öğrenciler, kumbaralarındaki harçlıklarıyla marketlerden aldıkları ürünleri kolileyerek ihtiyaç sahiplerine teslim etti.

        Proje koordinatörü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Meryem Alan, öğrencilerin ramazan dolayısıyla yardım kolisi hazırlamak istediğini söyledi.

        Öğretmenleri olarak öğrencilere yardımcı olduklarını belirten Alan, "Rahmet ve merhamet ayında yardımlaşma ve dayanışma ruhunu hem öğrencilerimiz hem de öğretmen arkadaşlarımızla hissetmek ve daha fazla insana hissettirebilmek için yardım kolileri hazırladık." dedi.

        Velilerin de kendilerine destek olduğunu ifade eden Alan, şunları kaydetti:

        "Başlarken zorlanacağımızı düşünüyorduk ancak beklediğimizin ötesinde ilerledik. Amacımız, öğrencilerimizin çevreye duyarlı yetişmelerini, ihtiyaç sahibi insanlardan haberdar olmalarını ve bu konuda istekli hale gelmelerini sağlamaktı. Bu projenin amacına ulaştığını görmek bizi çok mutlu etti. Öğrencilerimiz büyük bir istekle projeye dahil oldular, hazırladıkları ramazan kolilerini birlikte paketledik ve öğretmenlerimizle dağıtımını gerçekleştirdik. Öğrencilerimizin kendi imkanlarıyla ihtiyaç sahiplerine yardım etmeyi tercih etmeleri bizi gururlandırdı."

        Öğrencilerden Berat Taha Fidan da harçlıklarıyla koli hazırladıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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