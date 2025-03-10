Muş'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

Muş'ta polis ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Muş Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, kentte uyuşturucuyla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 7 Mart'ta durdurdukları şehirler arası yolcu otobüsünde durumundan şüphelenilen İran uyruklu kişinin iç beden muayenesinde 53 parça halinde toplam 461 gram eroin ve 12 gram afyon sakızı ele geçirdi.

Ayrıca, narkotik madde arama köpeğiyle yapılan aramada ise peynir bidonu içine gizlenmiş 287 gram esrar ile 2 bin paket gümrük kaçağı sigara, 560 bin makaron ve 60 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.