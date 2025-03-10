Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Muş'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

        Muş'ta polis ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 22:03 Güncelleme: 10.03.2025 - 22:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muş'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
        ABONE OL

        Muş'ta polis ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Muş Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, kentte uyuşturucuyla mücadele çalışmaları devam ediyor.

        Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 7 Mart'ta durdurdukları şehirler arası yolcu otobüsünde durumundan şüphelenilen İran uyruklu kişinin iç beden muayenesinde 53 parça halinde toplam 461 gram eroin ve 12 gram afyon sakızı ele geçirdi.

        Ayrıca, narkotik madde arama köpeğiyle yapılan aramada ise peynir bidonu içine gizlenmiş 287 gram esrar ile 2 bin paket gümrük kaçağı sigara, 560 bin makaron ve 60 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

        Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        SDG ile Suriye hükümeti arasında anlaşma sağlandı
        SDG ile Suriye hükümeti arasında anlaşma sağlandı
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        X sosyal medya platformunda erişim sorunu
        X sosyal medya platformunda erişim sorunu
        "Zelenskiy Trump'tan özür diledi"
        "Zelenskiy Trump'tan özür diledi"
        Tüfekle balkona çıktı! İkna etmeye çalışanı vurdu!
        Tüfekle balkona çıktı! İkna etmeye çalışanı vurdu!
        Rana bebeğin ailesinden "istismar" iddiasına yanıt
        Rana bebeğin ailesinden "istismar" iddiasına yanıt
        Emekli ikramiyesi 4 bin TL oluyor
        Emekli ikramiyesi 4 bin TL oluyor
        Yakıt tankeri kargo gemisiyle çarpıştı
        Yakıt tankeri kargo gemisiyle çarpıştı
        Fatih Terim'den yabancı hakem sözleri!
        Fatih Terim'den yabancı hakem sözleri!
        10 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        10 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        Trabzonspor'da Şenol Güneş dönemi sona erdi!
        Trabzonspor'da Şenol Güneş dönemi sona erdi!
        Meta’da Çin'le veri paylaşımı skandalı
        Meta’da Çin'le veri paylaşımı skandalı
        Ömür boyu yenileme çalışması var
        Ömür boyu yenileme çalışması var
        Mourinho'nun Talisca planı!
        Mourinho'nun Talisca planı!
        Resmi başvuru yapılmadı
        Resmi başvuru yapılmadı
        Sevcan hemşire vahşet kurbanı! Kocası satırla katletti!
        Sevcan hemşire vahşet kurbanı! Kocası satırla katletti!
        Ünlü deterjan markasına 'aldatıcı reklam' cezası
        Ünlü deterjan markasına 'aldatıcı reklam' cezası
        Hileli gıda çağında güvenle yiyebileceğiniz 3 meyve
        Hileli gıda çağında güvenle yiyebileceğiniz 3 meyve
        "Bilanço 'yatırım yap' diyor"
        "Bilanço 'yatırım yap' diyor"

        Benzer Haberler

        Muşlu kız voleybolcular Türkiye finallerinde birincilik hedefliyor
        Muşlu kız voleybolcular Türkiye finallerinde birincilik hedefliyor
        Muş'ta ortaokul öğrencileri harçlıklarıyla ihtiyaç sahiplerine ramazan koli...
        Muş'ta ortaokul öğrencileri harçlıklarıyla ihtiyaç sahiplerine ramazan koli...
        Muş'ta doğaseverler, tren yolculuğuyla bölgenin güzelliklerini keşfetti
        Muş'ta doğaseverler, tren yolculuğuyla bölgenin güzelliklerini keşfetti
        Malazgirt Kaymakamı Bayram, emniyet personeliyle iftarda bir araya geldi
        Malazgirt Kaymakamı Bayram, emniyet personeliyle iftarda bir araya geldi
        Bağımlılıktan kurtulan güvenlik görevlisi, sigaraya harcadığı parayı doğaca...
        Bağımlılıktan kurtulan güvenlik görevlisi, sigaraya harcadığı parayı doğaca...
        Kırsalda besicilik yapan kadınlar, hayatın zorluklarına göğüs geriyor
        Kırsalda besicilik yapan kadınlar, hayatın zorluklarına göğüs geriyor