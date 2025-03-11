Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Muş Sağlık Müdürlüğünden muhtara yönelik bilgilendirme toplantısı

        Muş'ta, mahalle ve köy muhtarları Sağlıklı Hayat Merkezinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgilendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 17:22 Güncelleme: 11.03.2025 - 17:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muş Sağlık Müdürlüğünden muhtara yönelik bilgilendirme toplantısı
        ABONE OL

        Muş'ta, mahalle ve köy muhtarları Sağlıklı Hayat Merkezinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgilendirildi.

        İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Besim Hacıoğlu başkanlığında Muş Devlet Hastanesi toplantı salonunda mahalle ve köy muhtarlarına yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

        Toplantıda Sağlıklı Hayat Merkezinin çalışmaları hakkında muhtarlara bilgi veren Hacıoğlu, "Buradaki asıl amacımız muhtarlarımızın tarama faaliyetlerimize vatandaşlarımızı yönlendirmesidir. Bu konuda muhtarlarımızdan destek bekliyoruz." dedi.

        Çocuk gelişim, sosyolog, psikiyatri, kanser tarama merkezi gibi birimlerdeki uzmanlar da yaptıkları çalışmaları muhtarlara anlattı.

        Toplantıya, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Kenan Akpolat, Muş Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. İlker Uluçay, hastane yönetimi, köy ve mahalle muhtarları katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Antrenörün feci ölümü! Ev yangınında hayatını kaybetti!
        Antrenörün feci ölümü! Ev yangınında hayatını kaybetti!
        Kocasını silahla korumaya çalıştı!
        Kocasını silahla korumaya çalıştı!
        İki ilde daha saldırı: Çocuğun durumu ağır
        İki ilde daha saldırı: Çocuğun durumu ağır
        Dünyada kan kaybeden Tesla Türkiye'de büyüdü
        Dünyada kan kaybeden Tesla Türkiye'de büyüdü
        Babasının başını taşla ezdi! Kanlı elbiselerle hastaneye gitti!
        Babasının başını taşla ezdi! Kanlı elbiselerle hastaneye gitti!
        Rangers'ı yıkım planı!
        Rangers'ı yıkım planı!
        Mührü kırıp çökme riski olan binaya yerleştiler!
        Mührü kırıp çökme riski olan binaya yerleştiler!
        Para gönderirken 'diğer'e dikkat
        Para gönderirken 'diğer'e dikkat
        'Borç batağında' iddiası
        'Borç batağında' iddiası
        Suriye liderinden özeleştiri
        Suriye liderinden özeleştiri
        Fatih Tekke resmen Trabzonspor'da!
        Fatih Tekke resmen Trabzonspor'da!
        Elon Musk, Trump ile 148 milyar dolar kaybetti
        Elon Musk, Trump ile 148 milyar dolar kaybetti
        Aç karnına yapılan 5 büyük hata!
        Aç karnına yapılan 5 büyük hata!
        Benjamin Nurdan
        Benjamin Nurdan
        İşte Türkiye'nin en çok kullanılan isimleri ve soyadları
        İşte Türkiye'nin en çok kullanılan isimleri ve soyadları
        "Ayrılmadık"
        "Ayrılmadık"
        Trump'ın "ele geçirme" tehditlerinin sürdüğü Grönland sandık başında
        Trump'ın "ele geçirme" tehditlerinin sürdüğü Grönland sandık başında
        "Büyük hayal kırıklığı"
        "Büyük hayal kırıklığı"
        Dört belediyeye terör soruşturması: 32 gözaltı
        Dört belediyeye terör soruşturması: 32 gözaltı
        FT yazdı: NATO'dan AB'ye Türkiye çağrısı
        FT yazdı: NATO'dan AB'ye Türkiye çağrısı

        Benzer Haberler

        Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı, Muş'ta ihtiyaç sahiplerine yardımlarını s...
        Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı, Muş'ta ihtiyaç sahiplerine yardımlarını s...
        Malazgirt Kaymakamı Bayram, iftar programına katıldı
        Malazgirt Kaymakamı Bayram, iftar programına katıldı
        Muş'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
        Muş'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
        Muşlu kız voleybolcular Türkiye finallerinde birincilik hedefliyor
        Muşlu kız voleybolcular Türkiye finallerinde birincilik hedefliyor
        Muş'ta ortaokul öğrencileri harçlıklarıyla ihtiyaç sahiplerine ramazan koli...
        Muş'ta ortaokul öğrencileri harçlıklarıyla ihtiyaç sahiplerine ramazan koli...
        Muş'ta doğaseverler, tren yolculuğuyla bölgenin güzelliklerini keşfetti
        Muş'ta doğaseverler, tren yolculuğuyla bölgenin güzelliklerini keşfetti