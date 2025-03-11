Muş Sağlık Müdürlüğünden muhtara yönelik bilgilendirme toplantısı
Muş'ta, mahalle ve köy muhtarları Sağlıklı Hayat Merkezinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgilendirildi.
Muş'ta, mahalle ve köy muhtarları Sağlıklı Hayat Merkezinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgilendirildi.
İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Besim Hacıoğlu başkanlığında Muş Devlet Hastanesi toplantı salonunda mahalle ve köy muhtarlarına yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Toplantıda Sağlıklı Hayat Merkezinin çalışmaları hakkında muhtarlara bilgi veren Hacıoğlu, "Buradaki asıl amacımız muhtarlarımızın tarama faaliyetlerimize vatandaşlarımızı yönlendirmesidir. Bu konuda muhtarlarımızdan destek bekliyoruz." dedi.
Çocuk gelişim, sosyolog, psikiyatri, kanser tarama merkezi gibi birimlerdeki uzmanlar da yaptıkları çalışmaları muhtarlara anlattı.
Toplantıya, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Kenan Akpolat, Muş Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. İlker Uluçay, hastane yönetimi, köy ve mahalle muhtarları katıldı.
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