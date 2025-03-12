Bulanık'ta şehit aileleri ve gaziler iftarda bir araya geldi

Muş'un bulanık ilçesinde şehit aileleri ve gaziler, kaymakamlık tarafından verilen iftar programında bir araya geldi.

Gölpark'ta düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Kaymakam Ömer Övünç Koşansu, şehit ailelerine ve gazilere her zaman minnet borçlu olduklarını söyledi.

Ramazan ayında şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelmekten onur duyduğunu belirten Koşansu, şunları kaydetti:

"Şehitlerimiz bu vatanın bağımsızlığı, geleceğimizin teminatı, milletimizin huzuru için canlarını feda etmişlerdir. Bu vesile ile burada toplanmış iken, onların aziz hatıralarını minnetle yad ediyor. şehitlerimizi, şükran, minnet ve rahmetle anıyorum. Kıymetli şehit ailelerimiz, sizler bu vatanın gerçek sahiplerisiniz. Eşleriniz, evlatlarınız bu vatan uğruna canlarını feda ettiler. Devletimiz her zaman sizlerin yanında olmaya devam edecek."

Programa Koşansu'nun eşi Yağmur Koşansu, İlçe Garnizon Komutanı Üsteğmen Kazım Tüysüz, Şehit ve Gazi aileleri Derneği Başkanı Tahsin Öndül ve kurum amirleri de katıldı.