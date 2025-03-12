Ambulans uçak Muş'ta yeni doğan bebek için havalandı
Muş'ta kalp rahatsızlığı olan yeni doğan bebek, ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi.
Muş'ta kalp rahatsızlığı olan yeni doğan bebek, ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi.
Muş Devlet Hastanesi'nde yeni doğan ve yoğun bakım ünitesinde tedavi gören bebeğe aort koarktasyonu (damarda darlık) tanısı konuldu.
İl Sağlık Müdürlüğü, bebeğin ileri tetkik ve tedavi için başka bir hastaneye sevk edilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı Hava Nakil Koordinasyon Biriminden ambulans uçak talep etti.
Bunun üzerine Sağlık Bakanlığınca görevlendirilen ambulans uçak, Van Ferit Melen Havalimanı'na indi.
Ambulansla Van'a getirilen bebek, ambulans uçakla İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.