Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Muş Valisi Çakır'dan "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" mesajı

        Muş Valisi Avni Çakır, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 10:51 Güncelleme: 12.03.2025 - 11:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muş Valisi Çakır'dan "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" mesajı
        ABONE OL

        Muş Valisi Avni Çakır, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Çakır, mesajında, milli mücadelenin en çetin döneminde şanlı ecdadın yeniden dirilişini, milletin asil ruhunu en güzel şekilde ifade eden ve ölümsüzleştiren İstiklal Marşı'nın, milletin inancının ve vicdanının ortak sesi, yenilmez azminin destanı olduğunu belirtti.

        İçinde yaşadığı toplumun değerlerini çok iyi bildiği için milletin duygu ve düşüncelerine en iyi şekilde tercüman olan Mehmet Akif Ersoy'un, şanlı istikbal ve istiklal mücadelesinin kaleme dökülüp adeta vücut bulduğu muazzam bir eser olan İstiklal Marşı'nı Türk milletine armağan ettiğini vurgulayan Çakır, şunları kaydetti:

        "Her bir satırı imanın gücünü yansıtan, özgürlük, vatan ve bayrak tutkusuyla adeta nakış gibi işlenerek yazılan İstiklal Marşı'mız, milletimizi aynı ülkü etrafında kısa sürede ve coşkuyla birleştirmesi, kadın-erkek her yaştan Anadolu insanını, vatan müdafaası uğruna ordusunun yanında savaşmaya sevk etmesiyle eşsiz değere sahiptir. Milletimizin duygularına tercüman olan bu destansı eser, vatan, millet, istiklal ve din sevgisiyle yoğrulmuş milletimizin, bu kutsal değerlerine göz dikenlere karşı gösterdiği büyük kahramanlıkların, eşsiz dizelerle tezahürüdür. İşte bu sebeple ülkemizde ve tüm dünyada, güçlü ve bağımsız bir ülkenin onurlu vatandaşları olarak, coşkuyla okuduğumuz İstiklal Marşı'mız ezelden beri hür yaşamış ve ilelebet hür yaşayacak milletimizin istiklal mücadelesinin simgesi ve bağımsızlığımızın sembolü olmuştur. Vatanımızın, milletimizin, devletimizin bağımsızlık ve sembolü İstiklal Marşımızın kabulünün yıldönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve İstiklal Marşımızın şairi Mehmet Akif Ersoy olmak üzere, vatan uğruna hayatlarını feda eden tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Elektrikli araç kredilerinde vade düzenlemesi
        Elektrikli araç kredilerinde vade düzenlemesi
        Sevgilisi alamadı altın tacı çaldı!
        Sevgilisi alamadı altın tacı çaldı!
        2 komşusunu öldürüp 1'ini yaralamıştı! 'Büyü' katliamı!
        2 komşusunu öldürüp 1'ini yaralamıştı! 'Büyü' katliamı!
        Grönland halkı sandıkta Trump'a "Hayır" dedi
        Grönland halkı sandıkta Trump'a "Hayır" dedi
        Mourinho'dan Rangers kararı!
        Mourinho'dan Rangers kararı!
        ABD'den Suriye'deki mutabakata dair ilk yorum
        ABD'den Suriye'deki mutabakata dair ilk yorum
        Fenerbahçe nasıl tur atlar?
        Fenerbahçe nasıl tur atlar?
        Cinayetin nedeni: Çamurlu ayakkabılar!
        Cinayetin nedeni: Çamurlu ayakkabılar!
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Arkeologlar bulamadı siz bunu nasıl buldunuz?
        Arkeologlar bulamadı siz bunu nasıl buldunuz?
        Gereksiz hastane kullanmayın
        Gereksiz hastane kullanmayın
        Arsenal, Osimhen için devrede!
        Arsenal, Osimhen için devrede!
        AB, ABD'ye misilleme hazırlığında
        AB, ABD'ye misilleme hazırlığında
        4 çocuk annesine 13 kurşun! Katil aranıyor!
        4 çocuk annesine 13 kurşun! Katil aranıyor!
        AKM akına uğradı
        AKM akına uğradı
        Dövülerek katledilen Fatma'yı kadınlar omuzladı!
        Dövülerek katledilen Fatma'yı kadınlar omuzladı!
        SGK’dan prim fazlası nasıl alınır?
        SGK’dan prim fazlası nasıl alınır?
        Uyanıyor ama tekrar uyuyamıyor musunuz?
        Uyanıyor ama tekrar uyuyamıyor musunuz?
        Marmara ve Ege için lodos uyarısı
        Marmara ve Ege için lodos uyarısı
        Filtrelenmiş hayatların psikolojik etkileri!
        Filtrelenmiş hayatların psikolojik etkileri!

        Benzer Haberler

        Ambulans uçak Muş'ta yeni doğan bebek için havalandı
        Ambulans uçak Muş'ta yeni doğan bebek için havalandı
        Bulanık'ta şehit aileleri ve gaziler iftarda bir araya geldi
        Bulanık'ta şehit aileleri ve gaziler iftarda bir araya geldi
        Muş Sağlık Müdürlüğünden muhtara yönelik bilgilendirme toplantısı
        Muş Sağlık Müdürlüğünden muhtara yönelik bilgilendirme toplantısı
        Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı, Muş'ta ihtiyaç sahiplerine yardımlarını s...
        Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı, Muş'ta ihtiyaç sahiplerine yardımlarını s...
        Malazgirt Kaymakamı Bayram, iftar programına katıldı
        Malazgirt Kaymakamı Bayram, iftar programına katıldı
        Muş'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
        Muş'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı