Muş Valisi Çakır'dan "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" mesajı

Muş Valisi Avni Çakır, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çakır, mesajında, milli mücadelenin en çetin döneminde şanlı ecdadın yeniden dirilişini, milletin asil ruhunu en güzel şekilde ifade eden ve ölümsüzleştiren İstiklal Marşı'nın, milletin inancının ve vicdanının ortak sesi, yenilmez azminin destanı olduğunu belirtti.

İçinde yaşadığı toplumun değerlerini çok iyi bildiği için milletin duygu ve düşüncelerine en iyi şekilde tercüman olan Mehmet Akif Ersoy'un, şanlı istikbal ve istiklal mücadelesinin kaleme dökülüp adeta vücut bulduğu muazzam bir eser olan İstiklal Marşı'nı Türk milletine armağan ettiğini vurgulayan Çakır, şunları kaydetti:

"Her bir satırı imanın gücünü yansıtan, özgürlük, vatan ve bayrak tutkusuyla adeta nakış gibi işlenerek yazılan İstiklal Marşı'mız, milletimizi aynı ülkü etrafında kısa sürede ve coşkuyla birleştirmesi, kadın-erkek her yaştan Anadolu insanını, vatan müdafaası uğruna ordusunun yanında savaşmaya sevk etmesiyle eşsiz değere sahiptir. Milletimizin duygularına tercüman olan bu destansı eser, vatan, millet, istiklal ve din sevgisiyle yoğrulmuş milletimizin, bu kutsal değerlerine göz dikenlere karşı gösterdiği büyük kahramanlıkların, eşsiz dizelerle tezahürüdür. İşte bu sebeple ülkemizde ve tüm dünyada, güçlü ve bağımsız bir ülkenin onurlu vatandaşları olarak, coşkuyla okuduğumuz İstiklal Marşı'mız ezelden beri hür yaşamış ve ilelebet hür yaşayacak milletimizin istiklal mücadelesinin simgesi ve bağımsızlığımızın sembolü olmuştur. Vatanımızın, milletimizin, devletimizin bağımsızlık ve sembolü İstiklal Marşımızın kabulünün yıldönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve İstiklal Marşımızın şairi Mehmet Akif Ersoy olmak üzere, vatan uğruna hayatlarını feda eden tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum."