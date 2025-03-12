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        Muş'ta 35 öğrenci hafızlık eğitimi alıyor

        Muş'ta Dar-ül Erkam Erkek Kur'an Kursu'nda 35 öğrenci hafızlık eğitimi alıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 12:38 Güncelleme: 12.03.2025 - 12:38
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        Muş'ta 35 öğrenci hafızlık eğitimi alıyor
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        Muş'ta Dar-ül Erkam Erkek Kur'an Kursu'nda 35 öğrenci hafızlık eğitimi alıyor.

        Kurs yöneticisi Mehmet Mahsum Eminoğlu, kurslar sayesinde şuana kadar birçok öğrencinin hafızlık belgesi aldığını söyledi.

        Hafız olan öğrencilerin Arapça eğitimlerine devam ettiğini belirten Eminoğlu, şunları kaydetti:

        "Yaşları 10-18 olan hafızlık eğitimi öğrencilerimiz, değişik camilerimizde mukabele okuyor, dua ediyor. Onlar tüm Müslümanlara Kur'an ziyafeti veriyor. İkindi namazının ardından genç hafızlarımızın mukabele okuması manevi atmosferi güzelleştiriyor. Günü, Kur'an ile bitiriyoruz."

        Öğrencilerden Mahmut Oğuz da Kur'an kursunda hafızlık eğitimi aldığını, hedefinin imam olmak olduğunu dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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