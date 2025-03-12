Muşlu aileler, DEM Parti önündeki eylemlerini sürdürdü

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerine devam etti.

Çocuklarına kavuşma ümidiyle her hafta çarşamba günü DEM Parti'nin önünde bir araya gelen aileler, çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

"Anneler direniyor", "Evlat nöbetindeyiz" ve "Artık yeter, yakamızdan düşün" yazılı pankartlar açan anne ve babalar, DEM Parti ve terör örgütü PKK'ya tepki gösterdi.

Anne Ayten Koçhan, gazetecilere, yıllardır haber alamadığı oğlu için eyleme katıldığını söyledi.

Çocuklarına kavuşmanın hayalini kurduklarını belirten Koçhan, "DEM Parti ve PKK'dan evlatlarımızı istiyoruz. Evlat hasretine dayanamıyoruz. 9 senedir evlat hasretiyle yaşıyorum. Evlatlarımızın, ciğerlerimizin peşindeyiz. Oğlum, beni duyuyorsan, görüyorsan dön." dedi.

Ramazan Bayramı'nın yaklaştığını ancak bir yanlarının yine eksik olduğunu dile getiren Koçhan, şunları kaydetti:

"Ciğerlerimiz paramparça oldu. Biz evlatlarımızı istiyoruz. Ersin, beni duyuyorsan gel, teslim ol. Senin hasretine dayanamıyoruz. Baban rahatsız. seni bekliyor. Yolunuz yol değil, yeter anneler, babalar ağladı. Bu bizim davamız değil."

Anne Şahinaz Özcan ise 8 yıldır oğlunun yolunu gözlediğini ifade ederek, "Oğlum var mı, yok mu bilmiyorum. Bu Kürt, Türk davası değil. Biz de Kürt'üz. Hiç kimsenin çocuklarımızı götürmeye hakkı yok. Gittiği günden bugüne kadar oğlumu arıyorum. Şimdiye kadar hiçbir haber alamadım. Biz burada nöbetimize devam ediyoruz. Dağda bir kişi bile kalmayıncaya kadar buradayız. Atilla, yeter artık. Gel, teslim ol." diye konuştu.