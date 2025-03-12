Malazgirt'te İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı düzenlendi

Programa, Kaymakam Göksu Bayram, Konakkuran Belediye Başkanı Remzi Çetin, İlçe Emniyet Müdürü Faruk Kıran, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Süleyman Sercan Candan ve bazı kurum amirleri katıldı.

Günün anlam ve önemiyle ilgili konuşmanın ardından şiirler okundu, müzik dinletisi ve tiyatro gösterisi yapıldı.

Muş'un Malazgirt ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program gerçekleştirildi.

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