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        Malazgirt'te İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı düzenlendi

        Muş'un Malazgirt ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 13:24 Güncelleme: 12.03.2025 - 13:44
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        Malazgirt'te İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı düzenlendi
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        Muş'un Malazgirt ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program gerçekleştirildi.

        Kültür Merkezinde düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Günün anlam ve önemiyle ilgili konuşmanın ardından şiirler okundu, müzik dinletisi ve tiyatro gösterisi yapıldı.

        Resim, şiir ve İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

        Programa, Kaymakam Göksu Bayram, Konakkuran Belediye Başkanı Remzi Çetin, İlçe Emniyet Müdürü Faruk Kıran, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Süleyman Sercan Candan ve bazı kurum amirleri katıldı.

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        Galeri

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