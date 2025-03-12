İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü
Van, Muş ve Hakkari'de İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla törenler düzenlendi.
Van, Muş ve Hakkari'de İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla törenler düzenlendi.
Van Devlet Tiyatrosu Salonunda gerçekleştirilen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı, anlamlı bir etkinliğe katılmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.
Balcı, "Bu toprakları bizlere vatan yapan, hür, özgür bir şekilde yaşamamızı sağlayan, Cumhuriyet'imizi kuran başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bütün büyüklerimizi, şehitlerimizi, gazilerimizi ve bize gurur veren, okuduğumuzda göğsümüzü kabartan, gözlerimizi yaşartan İstiklal Marşı'mızı yazan Mehmet Akif Ersoy'u rahmetle, minnetle ve şükranla anıyorum." diye konuştu.
Niyazi Türkmenoğlu Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin tiyatro ve oratoryo gösterisi ile devam eden törende, il genelinde düzenlenen şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Törene, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Aras, kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.
- Muş
Muş'ta İlci İnşaat Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından Öğretmenevi Konferans Salonunda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden törende, günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.
Muş Valisi Avni Çakır, milli mücadelenin en çetin döneminde şanlı ecdadın yeniden dirilişini, aziz milletin asil ruhunu en güzel şekilde ifade eden ve ölümsüzleştiren İstiklal Marşı'nın, milletin inancının ve vicdanının ortak sesi, yenilmez azminin destanı olduğunu söyledi.
Mehmet Akif Ersoy'un, milletin duygu ve düşüncelerine en iyi şekilde tercüman olan, şanlı istikbal ve istiklal mücadelesinin kaleme dökülüp adeta vücut bulduğu muazzam bir eser olan İstiklal Marşı'nı Türk milletine armağan ettiğini belirten Çakır, şunları kaydetti:
"Milletimizin duygularına tercüman olan bu destansı eser, vatan, millet, istiklal ve din sevgisiyle yoğrulmuş milletimizin, bu kutsal değerlerine göz dikenlere karşı gösterdiği büyük kahramanlıkların, eşsiz dizelerle tezahürüdür. İşte bu sebeple ülkemizde ve tüm dünyada, güçlü ve bağımsız bir ülkenin onurlu vatandaşları olarak, coşkuyla okuduğumuz İstiklal Marşı'mız ezelden beri hür yaşamış ve ilelebet hür yaşayacak milletimizin istiklal mücadelesinin simgesi ve bağımsızlığımızın sembolü olmuştur."
Öğrenciler tarafından hazırlanan oratoryo gösterisinin sunulduğu, şiirlerin okunduğu program, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesiyle sona erdi.
Programa, Garnizon Komutanı Albay Ali Osman Sağlam, Muş Belediye Başkanı Sırrı Söylemez, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, Vali Yardımcıları Cihat Abukan, Mustafa Batuhan Alpboğa, kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.
- Hakkari
Hakkari Halk Eğitimi Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Günün anlam ve öneminin belirtildiği konuşmadan sonra Mehmet Akif Ersoy'un hayatını anlatan sinevizyon gösterimi ve Sümbül Anadolu Lisesi öğretmenleri tarafından oratoryo sunuldu.
Öğrencilerin şiir ve İstiklal Marşı'nı okuduğu programda, öğretmenler koro halinde türküler seslendirdi.
İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediye verilmesiyle son bulan törene, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Vali Yardımcısı Abdülkadir Işık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenci ve öğretmenler katıldı.
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