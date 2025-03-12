Van, Muş ve Hakkari'de İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Van Devlet Tiyatrosu Salonunda gerçekleştirilen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı, anlamlı bir etkinliğe katılmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Balcı, "Bu toprakları bizlere vatan yapan, hür, özgür bir şekilde yaşamamızı sağlayan, Cumhuriyet'imizi kuran başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bütün büyüklerimizi, şehitlerimizi, gazilerimizi ve bize gurur veren, okuduğumuzda göğsümüzü kabartan, gözlerimizi yaşartan İstiklal Marşı'mızı yazan Mehmet Akif Ersoy'u rahmetle, minnetle ve şükranla anıyorum." diye konuştu.

Niyazi Türkmenoğlu Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin tiyatro ve oratoryo gösterisi ile devam eden törende, il genelinde düzenlenen şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Törene, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Aras, kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

- Muş

Muş'ta İlci İnşaat Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından Öğretmenevi Konferans Salonunda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden törende, günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.

Muş Valisi Avni Çakır, milli mücadelenin en çetin döneminde şanlı ecdadın yeniden dirilişini, aziz milletin asil ruhunu en güzel şekilde ifade eden ve ölümsüzleştiren İstiklal Marşı'nın, milletin inancının ve vicdanının ortak sesi, yenilmez azminin destanı olduğunu söyledi.

Mehmet Akif Ersoy'un, milletin duygu ve düşüncelerine en iyi şekilde tercüman olan, şanlı istikbal ve istiklal mücadelesinin kaleme dökülüp adeta vücut bulduğu muazzam bir eser olan İstiklal Marşı'nı Türk milletine armağan ettiğini belirten Çakır, şunları kaydetti: