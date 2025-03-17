Malazgirt'te yerine yenisi yapılan okulun açılışı yapıldı

Ardından açılışı yapılan okulu gezen Bayram, ilk ders zilini çalarak sınıfları gezdi, öğrencilerle sohbet etti.

Bayram, çocukların daha iyi şartlarda eğitim alabilmesi için çalışmalara devam edeceklerini dile getirdi.

Saltukgazi Mahallesi'nde yapılan okulun açılışına katılan Kaymakam Göksu Bayram, eğitimin geleceğin teminatı olduğunu belirtti.

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