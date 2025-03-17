Malazgirt'te yerine yenisi yapılan okulun açılışı yapıldı
Muş'un Malazgirt ilçesinde yerine yenisi inşa edilen Fatih Ortaokulu binasının açılışı yapıldı.
Muş'un Malazgirt ilçesinde yerine yenisi inşa edilen Fatih Ortaokulu binasının açılışı yapıldı.
Saltukgazi Mahallesi'nde yapılan okulun açılışına katılan Kaymakam Göksu Bayram, eğitimin geleceğin teminatı olduğunu belirtti.
Bayram, çocukların daha iyi şartlarda eğitim alabilmesi için çalışmalara devam edeceklerini dile getirdi.
Ardından açılışı yapılan okulu gezen Bayram, ilk ders zilini çalarak sınıfları gezdi, öğrencilerle sohbet etti.
Açılışa İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tek, öğretmen ve öğrenciler katıldı.
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