Malazgirt'te sağlık personeli iftarda bir araya geldi

Muş'un Malazgirt ilçesinde sağlık çalışanları, düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

Malazgirt Devlet Hastanesinde gerçekleştirilen programa katılan Kaymakam Göksu Bayram, sağlık personeliyle sohbet etti.

Sağlık hizmetinin sunulmasında fedakarca görev yapan doktor, hemşire ve personele teşekkür eden Bayram, "Ramazan ayı, birlik ve beraberliğin en güzel şekilde hissedildiği mübarek bir zaman dilimi. Siz kıymetli sağlık çalışanlarımız, büyük bir özveriyle görev yapıyorsunuz. Hepinize emekleriniz için teşekkür ediyor, Ramazan-ı Şerif'in hayırlar getirmesini diliyorum." dedi.

Okunan dua ile son bulan programa Bayram'ın eşi Nebahat Elif Bayram, İlçe Sağlık Müdürü Ekin Topuz, Başhekim Yardımcısı Dr. İbrahim Çatma, Hastane Müdürü Sırrı Şahin, Hastane Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Yunus Demirbaş ile sağlık çalışanları katıldı.