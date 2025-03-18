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        Muş Valisi Çakır'dan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi mesajı

        Muş Valisi Avni Çakır, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 10:47 Güncelleme: 18.03.2025 - 10:47
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        Muş Valisi Çakır'dan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi mesajı
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        Muş Valisi Avni Çakır, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Çakır, mesajında, Çanakkale Zaferi'nin tarih boyunca bağımsızlık, hürriyet ve vatan sevgisi uğruna savaşmaktan çekinmeyen aziz milletin dillere destan mücadelesi olduğunu belirtti.

        Biran bile tereddüt etmeden canlarını seve seve feda ederek 'Çanakkale geçilmez' dedirten gazi ve şehitlerin milletin vatan, bayrak, istiklal ve hürriyetleri uğruna neler yapabileceğini tüm dünyaya gösterdiğini ifade eden Çakır, şunları kaydetti:

        "Bu eşsiz zaferle ortaya konulan sarsılmaz vatan sevgisi ve millet olma bilinci, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde nihai zafere ulaşılan Kurtuluş Savaşı'na da meşale olmuştur. Bu anlayışla tarih boyunca birlik ve beraberliğiyle birçok zorluğun üstesinden gelen, tarihe yön veren, parlak zaferlere imza atan aziz milletimiz hiçbir zaman esaret altında yaşamayı kabul etmemiş, canından aziz bildiği kutsal vatan topraklarını bugün de canı ve kanı pahasına korumasını bilmiş, geçmişinden aldığı güçle, 110 yıl önce bugün, dünya tarihinden silinmeyecek bir büyük destan yazmıştır. Bizlere düşen görev ise aziz şehitlerimizden aldığımız ilham, aynı şuur ve inançla mukaddes emanetlerini daima yüceltmek ve canlı tutmaktır."

        Çakır, "18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nün 110. yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Çanakkale'de ve tüm vatan sathında şanlı bayrağımızın semalarımızda özgürce dalgalanabilmesi için gözünü kırpmadan canlarını feda eden tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Ruhları şad, makamları ali olsun." ifadelerine yer verdi.

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