Bulanık Kaymakamı Koşansu, yaşlılarla bir araya geldi

Muş'un Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, yaşlılarla iftarda bir araya geldi.

Yaşlılar Haftası kapsamında bir kafede iftar programı düzenlendi.

Programa katılan Kaymakam Koşansu, hayatın en önemli evrelerinden birinin yaşlılık olduğunu söyledi.

Yaşlıların topluma rehberlik ettiğini belirten Koşansu, şunları kaydetti:

"Tüm büyüklerimizin Yaşlılar Haftası'nı en kalbi duygularımla kutluyor, saygılarımı sunuyorum. Edindikleri birikimler ve yaşam tecrübeleriyle bize yol gösteren yaşlılarımızı her daim baş tacı ediyoruz. Büyüklere hizmeti ve onların ihtiyaçlarının karşılanması için gösterilen gayreti ibadet kabul eden köklü bir medeniyetin temsilcileriyiz. Sosyal devlet olmanın bilinciyle yaşlılarımızın her zaman yanlarında olmaya çalışıyoruz."

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekipleri de yaşlıları evlerinde ziyaret etti.