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        Bulanık Kaymakamı Koşansu, yaşlılarla bir araya geldi

        Muş'un Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, yaşlılarla iftarda bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 14:27 Güncelleme: 22.03.2025 - 14:31
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        Bulanık Kaymakamı Koşansu, yaşlılarla bir araya geldi
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        Muş'un Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, yaşlılarla iftarda bir araya geldi.

        Yaşlılar Haftası kapsamında bir kafede iftar programı düzenlendi.

        Programa katılan Kaymakam Koşansu, hayatın en önemli evrelerinden birinin yaşlılık olduğunu söyledi.

        Yaşlıların topluma rehberlik ettiğini belirten Koşansu, şunları kaydetti:

        "Tüm büyüklerimizin Yaşlılar Haftası'nı en kalbi duygularımla kutluyor, saygılarımı sunuyorum. Edindikleri birikimler ve yaşam tecrübeleriyle bize yol gösteren yaşlılarımızı her daim baş tacı ediyoruz. Büyüklere hizmeti ve onların ihtiyaçlarının karşılanması için gösterilen gayreti ibadet kabul eden köklü bir medeniyetin temsilcileriyiz. Sosyal devlet olmanın bilinciyle yaşlılarımızın her zaman yanlarında olmaya çalışıyoruz."

        Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekipleri de yaşlıları evlerinde ziyaret etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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