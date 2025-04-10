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        Bulanık'ta Aile Destek Merkezi sergisi açıldı

        Bulanık Kaymakamlığına bağlı Aile Destek Merkezi (ADEM) kursiyerleri el emeği göz nuru ürünlerini sergiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 17:37 Güncelleme: 10.04.2025 - 17:41
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        Bulanık'ta Aile Destek Merkezi sergisi açıldı
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        Bulanık Kaymakamlığına bağlı Aile Destek Merkezi (ADEM) kursiyerleri el emeği göz nuru ürünlerini sergiledi.

        Yeni Mahalle'deki ADEM'de eğitim alan kursiyerler, üç aylık çalışmalarını tanıtmak için sergi düzenledi.

        Merkezde açılan sergide kursiyerlerin hazırladığı birbirinden farklı ürünler tanıtıldı.

        Kaymakam Ömer Övünç Koşansu'nun eşi Yağmur Koşansu, sergiyi gezerek ürünler hakkında bilgi aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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