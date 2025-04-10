Bulanık'ta Aile Destek Merkezi sergisi açıldı
Bulanık Kaymakamlığına bağlı Aile Destek Merkezi (ADEM) kursiyerleri el emeği göz nuru ürünlerini sergiledi.
Bulanık Kaymakamlığına bağlı Aile Destek Merkezi (ADEM) kursiyerleri el emeği göz nuru ürünlerini sergiledi.
Yeni Mahalle'deki ADEM'de eğitim alan kursiyerler, üç aylık çalışmalarını tanıtmak için sergi düzenledi.
Merkezde açılan sergide kursiyerlerin hazırladığı birbirinden farklı ürünler tanıtıldı.
Kaymakam Ömer Övünç Koşansu'nun eşi Yağmur Koşansu, sergiyi gezerek ürünler hakkında bilgi aldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.