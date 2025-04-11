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        Muş'ta kursiyerler keçe iğneleme tekniğiyle tablo hazırlıyor

        Muş'un Hasköy ilçesinde kursa katılanlar, keçe iğneleme tekniğiyle üç boyutlu tablo hazırlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 13:28 Güncelleme: 11.04.2025 - 13:43
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        Muş'ta kursiyerler keçe iğneleme tekniğiyle tablo hazırlıyor
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        Muş'un Hasköy ilçesinde kursa katılanlar, keçe iğneleme tekniğiyle üç boyutlu tablo hazırlıyor.

        Gençlik Merkezi'nde "üç boyutlu keçe iğneleme yün figürü kursu" açıldı.

        30 kursiyerin katıldığı kursta, keçe iğneleme tekniğiyle üç boyutlu tablolar yapılıyor.

        Usta öğretici Fatma Aras, ilçede ilk kez düzenledikleri kursun ilgi gördüğünü söyledi.

        Kursa katılanların hem ürettiğini hem de sosyalleştiğini belirten Aras, şunları kaydetti:

        "Kursa ilkokul, ortaokul, lise öğrencilerinin yansıra çok sayda ev hanımı katılıyor. Amacımız burada sosyalleşmek, insanların el emeği, göz nuru ürünlerini satarak aile bütçelerine katkı sağlamak. Kurs mayısa kadar sürecek. Değişik ürünler ve eserler ortaya çıkarıyoruz."

        Kursiyer Irmak Çelik ise, "İlçemizde ilk kez keçe iğneleme sanatı etkinliğinin açılması önemli. Burada hem sosyalleşmek hem de yaptığımız ürünleri satarak ailemize destek olmak istiyoruz. Bu tür faaliyetlerin olması bize çok fayda sağlıyor." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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