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        Bileğinin hakkıyla şampiyon olmak için günde 600 şınav çekiyor

        SABRİ YILDIRIM - Muş'ta öğretmenlerinin yönlendirmesiyle bilek güreşine başlayan Zeliha Güven, hedef olarak belirlediği Avrupa şampiyonluğu için her gün 600 şınav çekiyor, halter kaldırıyor ve amcalarıyla antrenman yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 11:01 Güncelleme: 12.04.2025 - 11:01
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        Bileğinin hakkıyla şampiyon olmak için günde 600 şınav çekiyor
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        SABRİ YILDIRIM - Muş'ta öğretmenlerinin yönlendirmesiyle bilek güreşine başlayan Zeliha Güven, hedef olarak belirlediği Avrupa şampiyonluğu için her gün 600 şınav çekiyor, halter kaldırıyor ve amcalarıyla antrenman yapıyor.

        Kente 8 kilometre uzaklıktaki Tandoğan köyünde yaşayan ve bilek güreşine meraklı olan 16 yaşındaki Zeliha Güven'in yeteneği, 2 yıl önce eğitim gördüğü Fatma Aliye Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde beden eğitimi ve spor öğretmeni Hünkar Şahin tarafından keşfedildi.

        Öğretmeninin gözetiminde şampiyonalara hazırlanan, köyde yaptığı antrenmanlarla kendini geliştiren Zeliha, Şanlıurfa'da yapılan bilek güreşi bölge müsabakalarında sağ ve sol kolda birinci oldu.

        Geçen hafta Kayseri'de yapılan milli takım seçmelerinde 55 kiloda ikinci sırada yer alan Zeliha, bu başarılarıyla hem 19 Nisan'da Manisa'da düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'na hem de gelecek ay Romanya'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

        Yaşadığı köyde hem ailesine ev işlerinde yardım eden hem de bileklerini güçlendirmek için antrenmanlarını sürdüren Zeliha, hedeflerine ulaşmak için günde 600 şınav çekiyor, halter kaldırıyor, rakip bulamadığı için amcalarıyla bilek güreşi yapıyor.

        - "Geç saatlere kadar antrenman yapıyorum"

        Zeliha Güven, AA muhabirine, küçük yaşta erkek arkadaşlarıyla bilek güreşi yaptığını, böylece bu spora olan ilgisinin arttığını söyledi.

        Geçen yıl ilk kez katıldığı Türkiye Şampiyonası'nda ikinci olduğunu anlatan Zeliha, şöyle konuştu:

        "Türkiye ve Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyorum. Okuldan geldikten sonra evin bahçesinde yarışmalara hazırlanıyorum. Evde günde 600 şınav çekiyorum. 10 kiloluk halterle çalışıyorum. Direnç lastiğiyle bilek bükme ve masa antrenmanı yapıyorum. Köyde rakip bulamıyorum, kendimi daha da geliştirmek için amcalarımla bilek güreşi yapıyorum. Bir yandan okula gidiyorum bir yandan da anneme ev işlerinde yardım ediyorum. Geç saatlere kadar antrenman yapıyorum."

        Beden eğitimi ve spor öğretmeni Hünkar Şahin ise Zeliha Güven ile 2 yıl önce tanıştığını ve öğrencisinin çok yetenekli olduğunu fark ettiğini belirtti.

        Zeliha'nın kendisini geliştirmesi için elinden geleni yaptığını anlatan Şahin, "Antrenmanlarını sürdürüyor. Bölgede birinci oldu. Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyoruz. Mayıs ayında Romanya'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'na katılacak. Köyde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Fırsat buldukça gelip ona yardım ediyorum. Nasıl çalışması gerektiğini gösteriyorum. Okulumuzun spor salonu olmadığı için daha çok evinde çalıştırıyoruz. Öğrencimizin çok yetenekli olduğunu biliyorum ve başarılı olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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