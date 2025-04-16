Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Muş'ta bağlama ve gitar kursu açıldı

        Muş'un Hasköy ilçesinde Gençlik Merkezi bünyesinde bağlama ve gitar kursu açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 16:58 Güncelleme: 16.04.2025 - 17:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muş'ta bağlama ve gitar kursu açıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muş'un Hasköy ilçesinde Gençlik Merkezi bünyesinde bağlama ve gitar kursu açıldı.

        Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce kurulan müzik atölyesinde, bağlama ve gitar kursu dersi veriliyor.

        Ücretsiz verilen kurslarda, eğitimi başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifika verilecek.

        Gençlik Merkezi Müdür Vekili Erhan Demir, bağlama ve gitar kursunun yeni açıldığını söyledi.

        Merkez bünyesinde birçok kursta eğitimlerin sürdüğünü belirten Demir, "Vatandaşlarımızın bağlama ve gitar öğrenmeleri için kurs açtık. Gençlik Merkezimizde bir buçuk yılda yaklaşık 3 bin kişiye hizmet verdik. Sosyal aktivitelerin artması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

        Eğitmen Murat Dora ise, "Haftanın 5 günü kursumuz devam ediyor. Kurs 3 ay sürecek. Kurslara farklı mesleklerdeki vatandaşlarımız katılıyor." diye konuştu.

        Eşi ile bağlama kurusuna katılan Nesrin Akay da kurs sayesinde hem bağlama öğrendiğini hem de zamanını sanatsal etkinlikle değerlendirdiğini ifade etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sırrı Süreyya Önder yoğun bakımda
        Sırrı Süreyya Önder yoğun bakımda
        "Geçmiş olsun" mesajları
        "Geçmiş olsun" mesajları
        İlişkileri ortaya çıkmıştı: Kayınvalide ve damat tutuklandı
        İlişkileri ortaya çıkmıştı: Kayınvalide ve damat tutuklandı
        Kan donduran iddia! Anne, bebeğini 2.kattan atıp öldürdü!
        Kan donduran iddia! Anne, bebeğini 2.kattan atıp öldürdü!
        Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye gönderme!
        Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye gönderme!
        Kayıp gencin 1 yıl sonra cansız bedeni bulundu!
        Kayıp gencin 1 yıl sonra cansız bedeni bulundu!
        AB Komisyon Başkanı: Bildiğimiz Batı artık kalmadı
        AB Komisyon Başkanı: Bildiğimiz Batı artık kalmadı
        3 kişi ölmüştü! Kanlı düelloda sır perdesi aralandı!
        3 kişi ölmüştü! Kanlı düelloda sır perdesi aralandı!
        Aaron Boupendza hayatını kaybetti!
        Aaron Boupendza hayatını kaybetti!
        Fatma nine 95 yaşındaydı... Ölüm kuyusu!
        Fatma nine 95 yaşındaydı... Ölüm kuyusu!
        PlayStation'dan şok zam!
        PlayStation'dan şok zam!
        Tarkan'ın acı günü
        Tarkan'ın acı günü
        Şakir Paşa Ailesi'nin setinde yangın
        Şakir Paşa Ailesi'nin setinde yangın
        Dev pervane fabrikanın üzerine devrildi!
        Dev pervane fabrikanın üzerine devrildi!
        F.Bahçe'den santrfor harekatı!
        F.Bahçe'den santrfor harekatı!
        Fenerbahçe'de hedef 7'de 7!
        Fenerbahçe'de hedef 7'de 7!
        Emine'yi sokakta katletmişti! Ağabeyini de öldürmüş!
        Emine'yi sokakta katletmişti! Ağabeyini de öldürmüş!
        Tavuk eti hormonal dengeyi bozdu mu? 'Erkekleri dişileştiriyor' iddialarına yanıt
        Tavuk eti hormonal dengeyi bozdu mu? 'Erkekleri dişileştiriyor' iddialarına yanıt
        Altın fiyatlarında yeni rekor
        Altın fiyatlarında yeni rekor
        Yapay zeka ile artık mümkün olan 5 şey!
        Yapay zeka ile artık mümkün olan 5 şey!

        Benzer Haberler

        Muşlu aileler DEM Parti binası önündeki eylemlerine devam etti
        Muşlu aileler DEM Parti binası önündeki eylemlerine devam etti
        Malazgirt'te bitkin bulunan 2 ebabil kuşu tedaviye alındı
        Malazgirt'te bitkin bulunan 2 ebabil kuşu tedaviye alındı
        Meralar beyaza bürününce koyun ve kuzular yeniden ağıllara döndü
        Meralar beyaza bürününce koyun ve kuzular yeniden ağıllara döndü
        Muş ve Bitlis'te kar etkisini sürdürüyor
        Muş ve Bitlis'te kar etkisini sürdürüyor
        Muş'ta 55 köy yolu kardan kapandı
        Muş'ta 55 köy yolu kardan kapandı
        Muş'ta araçları çamura saplanan 4 doğasever ekiplerce kurtarıldı
        Muş'ta araçları çamura saplanan 4 doğasever ekiplerce kurtarıldı