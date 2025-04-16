Muş'ta bağlama ve gitar kursu açıldı

Muş'un Hasköy ilçesinde Gençlik Merkezi bünyesinde bağlama ve gitar kursu açıldı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce kurulan müzik atölyesinde, bağlama ve gitar kursu dersi veriliyor.

Ücretsiz verilen kurslarda, eğitimi başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifika verilecek.

Gençlik Merkezi Müdür Vekili Erhan Demir, bağlama ve gitar kursunun yeni açıldığını söyledi.

Merkez bünyesinde birçok kursta eğitimlerin sürdüğünü belirten Demir, "Vatandaşlarımızın bağlama ve gitar öğrenmeleri için kurs açtık. Gençlik Merkezimizde bir buçuk yılda yaklaşık 3 bin kişiye hizmet verdik. Sosyal aktivitelerin artması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Eğitmen Murat Dora ise, "Haftanın 5 günü kursumuz devam ediyor. Kurs 3 ay sürecek. Kurslara farklı mesleklerdeki vatandaşlarımız katılıyor." diye konuştu.

Eşi ile bağlama kurusuna katılan Nesrin Akay da kurs sayesinde hem bağlama öğrendiğini hem de zamanını sanatsal etkinlikle değerlendirdiğini ifade etti.