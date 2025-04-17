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        Muş'ta VEDAŞ ekiplerinin zorlu mesaisi sürüyor

        Vangölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) ekipleri, Muş'ta kar yağışı ve tipi nedeniyle kopan iletkenleri onarmak için çalışma yürüttü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 10:59 Güncelleme: 17.04.2025 - 11:15
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        Muş'ta VEDAŞ ekiplerinin zorlu mesaisi sürüyor
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        Vangölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) ekipleri, Muş'ta kar yağışı ve tipi nedeniyle kopan iletkenleri onarmak için çalışma yürüttü.

        VEDAŞ İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte üç gün önce etkili olan kar ve tipi, yüksek kesimlerde iletkenlerin kopmasına yol açtı.

        Bölgeye giden ekipler, olumsuz hava koşullarına rağmen arızaları giderdi.

        VEDAŞ İl Müdürü Suat Coşar, ekiplere teşekkür ederek, "En kısa sürede arızalara müdahale edildi. Vatandaşlarımızın kaliteli ve kesintisiz enerji almaları için tüm birimlerimiz sahada. Ekipler, özverili bir şekilde çalışmalarına devam ediyor." dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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