Muş'ta öğrencilere sağlık taraması yapıldı

Muş'ta öğrencilere "büyüme, gelişme ve obezite" taraması yapılması için çalışma başlatıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında, diyetisyenler tarafından Farabi İmam Hatip Ortaokulu'nda öğrencilerin boy ve kilo ölçümleri yapıldı.

Sağlıklı Hayat Merkezi Sorumlu Hekimi Uzman Dr. Damla Taşçı Küçükşen, 150'den fazla okulda çalışma yürüteceklerini söyledi.

Öğrencilerde boy, kilo ve obezite durumunu kontrol ettiklerini belirten Küçükşen, şunları kaydetti:

"Öğrencilerin yaş, cinsiyet, kilo ve boy bilgilerinin uygulamaya girilmesiyle elde edilen sonuçlar uzman ekibimiz tarafından kontrol ediliyor. Çocuklarımızın kilosunun ve boyunun normal veya normal dışı olduğunu gösteren değerler elde ediyoruz. Çocuklarımızın kilosu ortalamanın üstündeyse aşırı kilolu ya da obezdir. Sonrasında aileleri bilgilendiriyoruz. Hastalığın tespit edilmesi halinde tedavilerine başlanacak."

Uygulamayı ilk kez yaptıklarını anlatan Küçükşen, "Çocukların durumlarını sürekli gözlemlemeye devam edeceğiz. 3-18 yaş arası bütün çocuklarımıza, kreşlerdeki çocuklara dahi ulaşmaya çalışıyoruz. Nisan sonuna kadar bütün okullardaki çocuklarımızın verilerini elde etmeyi amaçlıyoruz." dedi.