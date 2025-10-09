Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        DAP Başkanı Demirdöğen, Malazgirt'i ziyareti etti

        Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen, Muş'un Malazgirt ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2025 - 20:32 Güncelleme: 09.10.2025 - 20:36
        DAP Başkanı Demirdöğen, Malazgirt'i ziyareti etti
        Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen, Muş'un Malazgirt ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

        Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram'ı makamında ziyaret eden Demirdöğen, ilçedeki tarımsal yatırımlar hakkında görüştü.

        Daha sonra Malazgirt Ziraat Odası Başkanlığına geçen Demirdöğen, burada Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç'tan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Demirdöğen, yaptığı konuşmada, tarımsal üretime verdikleri önemi vurgulayarak, "Bölge çiftçisinin üretim gücünü artırmak, kırsalda refahı yükseltmek bizim temel önceliğimizdir. Muş ve Malazgirt bu anlamda örnek bir potansiyele sahiptir." dedi.

        Yeni projeler için destek talebinde bulunan ​​​​​​​Kılıç ise "Muş ilimizin tarımsal üretim potansiyeli çok yüksek. Biz üretimi artırmak, çiftçimizi güçlendirmek istiyoruz. Bu noktada DAP'ın destekleri bizim için çok kıymetli." diye konuştu.

        Daha sonra ilçedeki DAP destekleriyle yapılan yatırımları yerinde inceleyen, tarım aletleri imalatı yapılan işletmeleri ziyaret eden Demirdöğen'e, Muş Özel İdare Genel Sekreter Yardımcısı Mehmetşah Şentürk, İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Muhammed Şen, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Selçuk Özcan, İl Genel Meclis Üyesi Sait Yıldırım eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

