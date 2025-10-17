Muş'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

Ayrıca "sözde medrese"deki 12 çocuk, ailelerine teslim edilmek üzere Çocuk Şube Müdürlüğü'ne yönlendirildi.

Bu kişilerin bulundukları adreslerdeki aramalarda 2 ruhsatsız av tüfeği, 57 fişek, 98 mermi, toplatma kararı bulunan 15 kitap, 6 broşür, örgütsel doküman, 2 bilgisayar kasası ve 5 cep telefonu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, kentte "terör örgütüne üye olma" ve "terör örgütüne fon sağlama" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.