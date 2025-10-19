Muş'ta deneme amacıyla ekilen dane mısırdan elde edilen verim sevindirdi

Muş'ta bu yıl deneme amacıyla ekimi yapılan dane mısırdan elde edilen gelir üreticileri sevindirdi.

Merkeze bağlı Karaköprü köyünde, Yıldız Alpaslan Tarım İşletmesi tarafından 520 dekarlık alana ekilen dane mısırın hasadı yapıldı.

Yeni geliştirilen makinelerle toplanan dane mısırdan beklentilerin üzerinde verim elde edildi.

İşletmede görevli Ziraat Yüksek Mühendisi Yusuf Yavuz, gazetecilere, deneme amacıyla ekimini yaptıkları dane mısırdan güzel bir verim elde ettiklerini söyledi.

Mısırın çiftçiler için yeni gelir kapısı olacağını belirten Yavuz, şunları kaydetti:

"İlimizde bu yıl ilk kez 520 dekarda dane mısır ektik. İyi bir verim aldık. 750 ton rekolte bekliyoruz. Mahsulümüzü il dışındaki fabrikalara da satıyoruz. Tane mısır, hayvan yemi, yağ ve un yapımında kullanılıyor. Ekonomiye 8,5 milyon lira katkı sağlamayı hedefliyoruz."