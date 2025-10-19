Malazgirt'te Muhtarlar Günü kutlandı

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende konuşan Özkahraman, muhtarlık müessesesinin, yerel demokrasinin en köklü örneklerinden biri olduğunu vurguladı.

Malazgirt Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan tören, Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Mehmet Muhsin Özkahraman'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

