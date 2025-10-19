Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Malazgirt'te Muhtarlar Günü kutlandı

        Muş'un Malazgirt ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2025 - 12:28 Güncelleme: 19.10.2025 - 12:28
        Malazgirt'te Muhtarlar Günü kutlandı
        Muş'un Malazgirt ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Malazgirt Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan tören, Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Mehmet Muhsin Özkahraman'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende konuşan Özkahraman, muhtarlık müessesesinin, yerel demokrasinin en köklü örneklerinden biri olduğunu vurguladı.

        Törene, kurum müdürleri ve muhtarlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

