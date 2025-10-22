Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Muş'ta hibe desteği almaya hak kazanan 3 projenin protokolü imzalandı

        Muş'ta, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce hibe desteği almaya hak kazanan üç proje için imza töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2025 - 16:25 Güncelleme: 22.10.2025 - 16:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muş'ta hibe desteği almaya hak kazanan 3 projenin protokolü imzalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muş'ta, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce hibe desteği almaya hak kazanan üç proje için imza töreni düzenlendi.

        Kentte faaliyet yürüten Genç Adımlar Derneği'nin "Adımlarla Keşfet", Anzar Beldesi Kültür ve Dayanışma Derneği'nin "Konukbekler Gençlik ve Kültür Gezisi" ile Genç Fikirler Derneği tarafından yürütülecek "1071'in İzinde Muş Fotoğraf Maratonu" projeleri için protokol imzalandı.

        İmza törenine katılan Muş Valisi Avni Çakır, yaptığı açıklamada, 2025'te kentte toplam 6 derneğin projesinin bakanlık tarafından destek almaya hak kazandığını söyledi.

        Bugün projeleri imzalanan 3 derneğe toplam 1 milyon 700 bin lira destek verileceğini ifade eden Çakır, şöyle konuştu:

        "Muş son derece mütevazı bir il. Sivil toplum kuruluşlarının, derneklerimizin, desteklenmesini çok önemsiyoruz. Derneklerimizi güçlendirebiliriz, sivil toplum kuruluşlarımızı nasıl daha aktif hale getirebiliriz? Özellikle kadınlarımızı bu anlamda nasıl destekleyebiliriz? Ne tür projeler geliştirebiliriz, diye sürekli istişaredeyiz ve bunun da meyvelerini hep beraber de görmeye başladık. Çok şükür bu yıl 6 derneğimiz destek almış konuma geldi. Bugün imzaladığımız projeler daha çok turizm ağırlıklı. Muş'un belki de en güçlü olduğu alan ama maalesef şu ana kadar da en geri planda durduğu, bu pastadan da en az pay aldığı bir alan. İlimiz uçsuz bucaksız bir doğal alana sahip. Yaylaları, vadileri, akarsuları, gölleri, yaban hayatına sahip muhteşem bir coğrafya. Bu coğrafyanın da çok büyük bir kısmına da insan eli değmemiş."

        Genç Adımlar Derneği'nin 500 bin lira bir destek kazandığını ifade eden Çakır, şunları kaydetti:

        "Kentte doğa yürüyüşlerini canlandırmak, yeni yürüyüş rotalar oluşturmak, bunlarla ilgili olarak da hem Türkçe hem İngilizce rehberler oluşturmak ve bu rehberleri de kamuoyuna sunmak bu projenin ortak amacı. Ben de fırsat buldukça dernekte bu tür faaliyetlere katılıyorum ve harika bölgeleri keşfediyoruz. Yani Muşlu hemşehrilerimiz bile memleketlerinde böyle güzellikler olduğunun açıkçası farkında değil. O yüzden hem önce Muşlu hemşehrilerimize bu güzellikleri tanıtıyoruz hem de Muş dışından doğayı seven, farklı yerleri görmek isteyen, keşfetmek isteyen vatandaşlarımıza da böyle bir çalışmayla bir davet oluşturuyoruz."

        Anzar Beldesi Kültür ve Dayanışma Derneği'nin hayata geçireceği projenin gençlere yönelik kültür gezileri içeren bir faaliyet olduğunu belirten Çakır, "Gençlere yönelik bu tür projeleri önemsiyoruz. Üçüncü projemiz de Genç Fikirler Derneği'ne ait. Bu arkadaşlarımızın da '1071 İzinde Muş Foto Maratonu' isimli projeleri mevcut. Bu proje de 504 bin liralık destek aldı. Yaklaşık 9 ay sürecek. İlimizin doğal, kültürel ve tarihi zenginlikleri profesyonel bir şekilde resmedilecek. Yine yurdumuzun değişik bölgelerinden gelen fotoğrafçılar tarafından düzenlenecek foto maratonlarla ilimizin 4 mevsim fotoğraf arşivi oluşturulacak." ifadelerini kullandı.

        İmza töreninde Muş Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Asliye Kılıç da hazır bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "İncinmişsin" videosuyla tanınmıştı... Kamyonda ölü bulundu!
        "İncinmişsin" videosuyla tanınmıştı... Kamyonda ölü bulundu!
        36 maddelik torba teklifte neler var?
        36 maddelik torba teklifte neler var?
        G.Saray'a İlkay Gündoğan şoku!
        G.Saray'a İlkay Gündoğan şoku!
        Metroda korkuya yol açtı! Oyuncak tüfeği yolculara doğrultu!
        Metroda korkuya yol açtı! Oyuncak tüfeği yolculara doğrultu!
        CHP'nin 39'uncu Kurultayı için iptal istemi
        CHP'nin 39'uncu Kurultayı için iptal istemi
        G.Saray, Devler Ligi'nde zafer peşinde!
        G.Saray, Devler Ligi'nde zafer peşinde!
        Meloni Filistin'i tanıma şartlarını açıkladı
        Meloni Filistin'i tanıma şartlarını açıkladı
        Tedesco'dan Stuttgart açıklaması!
        Tedesco'dan Stuttgart açıklaması!
        3 kişiyi öldürmüştü! Araçta 100 mermi daha varmış! 7 yıl önce de firar etmiş!
        3 kişiyi öldürmüştü! Araçta 100 mermi daha varmış! 7 yıl önce de firar etmiş!
        Korku evinde darp ve elektroşok! Genç kadın kâbusu yaşadı!
        Korku evinde darp ve elektroşok! Genç kadın kâbusu yaşadı!
        ABD'de gündem Alperen!
        ABD'de gündem Alperen!
        Eyüp, 24 yaşındaydı... Evine girerken kanlı infaz!
        Eyüp, 24 yaşındaydı... Evine girerken kanlı infaz!
        Ağabeylerinin husumetli olduğu kişiyi öldürdüler!
        Ağabeylerinin husumetli olduğu kişiyi öldürdüler!
        'Yasak aşk' iddialarına yanıt
        'Yasak aşk' iddialarına yanıt
        1 milyon TL'yi çalmıştı... Çelik kasa hırsızına dışkıdan tespit!
        1 milyon TL'yi çalmıştı... Çelik kasa hırsızına dışkıdan tespit!
        ABD-Çin ticaret savaşında 'nadir' cephe
        ABD-Çin ticaret savaşında 'nadir' cephe
        Trump-Putin zirvesi ertelendi
        Trump-Putin zirvesi ertelendi
        Estetikli oyuncuları eleştirdi
        Estetikli oyuncuları eleştirdi
        “Türkiye’yi tanıdıkça tekrar geliyorlar”
        “Türkiye’yi tanıdıkça tekrar geliyorlar”
        Kafeininizi nasıl alırdınız?
        Kafeininizi nasıl alırdınız?

        Benzer Haberler

        Muş'ta ailelerin, DEM Parti önündeki eylemleri devam ediyor
        Muş'ta ailelerin, DEM Parti önündeki eylemleri devam ediyor
        Muş'ta göçerler havanın soğumasıyla dönüş yolculuğuna başladı
        Muş'ta göçerler havanın soğumasıyla dönüş yolculuğuna başladı
        Üçüncü çocuk sevincini koruyucu aile olarak yaşadılar
        Üçüncü çocuk sevincini koruyucu aile olarak yaşadılar
        Muş'ta havanın soğumasıyla çay ocaklarında sobalar kuruldu
        Muş'ta havanın soğumasıyla çay ocaklarında sobalar kuruldu
        Muş'ta kursiyerler tarihi mekanları ve doğal güzellikleri görüntüleyerek fo...
        Muş'ta kursiyerler tarihi mekanları ve doğal güzellikleri görüntüleyerek fo...
        Muş'ta devlet desteğiyle manda varlığı artıyor
        Muş'ta devlet desteğiyle manda varlığı artıyor