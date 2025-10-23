Muş'ta hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Bu kapsamda hakkında 20 yıl 6 ay 10 gün hapis cezası bulunan ve farklı dosyalardan aranan S.G, düzenlenen operasyonla evinde yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Bulanık Erentepe Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

