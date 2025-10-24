Muş'ta kadın kursiyerler, çocuklar için hırka üretecek

Muş'ta Halk Eğitimi Merkezi'nde açılan giyim kursuna katılan kadın kursiyerler, "Çocuklar Üşümesin Projesi" kapsamında hırka üretimine başladı.

Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde açılan giyim kursuna katılan 50 kadın, çocuklar için başlatılan "Çocuklar Üşümesin Projesi"ne destek verdi.

Bu kapsamda hırka üretimine başlayan kadın kursiyerler, hazırlayacakları ürünleri kırsaldaki çocuklara ulaştıracak.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Tahsin Oran, basın mensuplarına, kursiyerlerin üretime katkı sağladığını söyledi.

Kumaşları kış şartlarını göz önünde bulundurarak seçtiklerini belirten Oran, "Giyim kursuna 50 kadın katılıyor. Usta öğretici ve kursiyerlerimizle başlatmış olduğumuz bu projenin neticesinde kırsalda okuyan çocuklarımızın eğitimlerine yönelik katkı olsun istiyoruz." dedi.

Usta öğretici Haskız Köse ise "Kalıplarımızı çıkardık, dikmeye başladık. Ürünleri bitirdikten sonra köy okulundaki çocuklarımıza göndereceğiz. İki grup halinde çalışmamızı gerçekleştiriyoruz. Köy okulundaki çocuklar üşümesin diye başlattığımız bir proje. Bu amaçla sevgi, emek ve özveriyle dikiyoruz." diye konuştu.