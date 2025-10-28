Esmer ninenin en büyük üzüntülerinden biri Atatürk'ü görememek

İBRAHİM YALDIZ - Muş'un Bulanık ilçesinde yaşayan 116 yaşındaki Esmer Özdemir, Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü çok istemesine rağmen görememenin üzüntüsünü yaşıyor.

Mollakent köyünde 1 Temmuz 1909'da dünyaya gelen, 7 çocuk annesi Esmer Özdemir, şimdi en küçük oğlunun yanında hayatını sürdürüyor.

Bir asrı aşan ömründe Cumhuriyet'in kuruluşuna tanıklık etmenin gururunu yaşayan Özdemir, bu dönemdeki yokluk günlerini, Kore Savaşı yıllarındaki zorlukları da unutamıyor.

Hayatı boyunca yaşadığı acı tatlı günleri çocuklarına ve torunlarına anlatan Özdemir, en büyük üzüntülerinden birinin Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü görememek olduğunu belirtiyor.

Bulanık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Nazire Korkmaz, personeliyle "asırlık çınar"ı ziyaret etti, Esmer ninenin sağlık durumu hakkında ailesinden bilgi aldı.

- "Eşime erzak çantası hazırlayıp askere gönderdik"

Esmer Özdemir, AA muhabirine Kürtçe yaptığı açıklamada, Mustafa Kemal Atatürk'ü çok görmek istediğini ancak nasip olmadığını söyledi.

Cumhuriyet'in ilk yıllarında çok zorluk çektiklerini belirten Özdemir, "3 erkek ve 4 kız çocuğum var. Torunlarım çok fazla. Amca oğlum, Kore Savaşı'nda hayatını kaybetti. Kore Savaşı'nı unutamıyorum. Eşim 2,5 yıl Doğubayazıt ve Erzurum'da askerlik yaptı. O zamanlar fakirlik vardı. Alıp askere götürdüler. Yürüyerek askere gitti, o zamanlar araba yoktu. Eşime erzak çantası hazırlayıp askere gönderdik. Atatürk'ün ismini çok duydum ama hiç görmedim. O zamanlar muhtar, Atatürk'ün fotoğrafını bize gösteriyordu." diye konuştu.

- "Annem Cumhuriyet'ten daha yaşlı"

Oğlu Ramazan Özdemir de annesinin sürekli Cumhuriyet'in ilk yıllarından ve Kore Savaşı döneminden anılarını anlattığını dile getirdi.

Tüm kardeşlerinin evli olduğunu anlatan Özdemir, şunları söyledi:

"Annemin 200'den fazla torunu (torunlarının çocuğu ve onların torunları dahil) var. Annem bize Atatürk'ün yaşadığı dönemden ve Kore Savaşı'ndan bahsediyor. Kurtuluş Savaşı'nda Rusların Bitlis'teki Deliklitaş mevkisine kadar geldiğini anlatıyor. Annem doğal beslenmiş. O zamanlar her yaz Bilican Dağı'nın yaylalarına çıkıyorlardı ve orada yaşıyorlardı. Çay ve şeker yokmuş. Ayran ile arpa unundan yapılan ekmekleri tüketiyormuş. Annem, Cumhuriyet'ten daha yaşlı. Onunla gurur duyuyorum. Her gün ona dua ediyorum. Eve geldiğimde annemi görünce mutlu oluyorum. Annem bir defa ameliyat oldu. Böbreklerinde taş var. Doktorlar yaşından dolayı ameliyat olamayacağını söyledi. Allah herkese böyle uzun ömür versin. Babam 86 yaşında vefat etti."