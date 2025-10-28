Korkut'ta mangala turnuvası düzenlendi

Muş'un Korkut ilçesinde "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" dolayısıyla mangala turnuvası düzenlendi.

Korkut Kaymakamlığı öncülüğünde, Korkut Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Korkut Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle Cumhuriyetin 102. yıl dönümü kapsamında mangala turnuvası organize edildi.

İlçedeki spor salonunda düzenlenen turnuvaya katılan 10 okuldan 50 öğrenci hem eğlendi hem de şampiyon olabilmek için mücadele etti.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cihat Duygu, yaptığı açıklamada, Cumhuriyet'in sadece geçmişin bir emaneti değil, gençlerin aklı, enerjisi ve üretkenliğiyle geleceğe taşınan bir değer olduğunu belirtti.

Duygu, "Gençlerin zeka oyunlarına gösterdiği ilgi, Cumhuriyet'in hedeflediği bilinçli ve düşünen nesillerin yetişmesine katkı sağlıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile turnuva düzenledik. Öğrenciler dereceye girmek için kıyasıyla yarıştı. Bu etkinliklerin düzenlenmesine katkı sunan Kaymakamımız Sayın Orhan Ayaz'a teşekkür ediyorum." diye konuştu.