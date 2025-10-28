Bulanık'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona eren programa, Kaymakam Ömer Övünç Koşansu, Cumhuriyet Savcısı Ferhan Başkan, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Kazım Tüysüz, Emniyet Müdür Vekili Mehmet Taşkın, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve öğretmenler katıldı.

