        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Bulanık'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

        Muş'un Bulanık ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında tören yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 14:26 Güncelleme: 28.10.2025 - 14:26
        Bulanık'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
        Muş'un Bulanık ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında tören yapıldı.

        Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, Atatürk Anıtı'na çelenkler sunuldu.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona eren programa, Kaymakam Ömer Övünç Koşansu, Cumhuriyet Savcısı Ferhan Başkan, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Kazım Tüysüz, Emniyet Müdür Vekili Mehmet Taşkın, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve öğretmenler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

