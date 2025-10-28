Malazgirt'te Cumhuriyet'in 102. yılı kutlanıyor

Törene, Garnizon Komutan Vekili Personel Binbaşı Erkan Boz, İl Genel Meclis Üyesi Sait Yıldırım, Konakkuran Belediye Başkanı Remzi Çetin, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve istiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kaymakam Göksu Bayram, makamında tebrikleri kabul etti.

