Bulanık'ta Cumhuriyet'in 102. yılı fener alayıyla kutlandı

Muş'un Bulanık ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce düzenlenen yürüyüş için protokol ve vatandaşlar Yeni Mahalle'de bir araya geldi.

Kalabalık, Türk bayrakları ve meşalelerle Mehteran Marşı eşliğinde Kent Meydanı'na kadar yürüdü.

Kaymakam Ömer Övünç Koşansu, yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'i coşku ve heyecanla kutladıklarını söyledi.

Cumhuriyet'in herkesin ortak alın teri ve gururu olduğunu belirten Koşansu, katılımcılara teşekkür etti.