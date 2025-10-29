Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Bulanık'ta Cumhuriyet'in 102. yılı fener alayıyla kutlandı

        Giriş: 29.10.2025 - 10:28 Güncelleme: 29.10.2025 - 10:28
        Bulanık'ta Cumhuriyet'in 102. yılı fener alayıyla kutlandı
        Muş'un Bulanık ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

        Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce düzenlenen yürüyüş için protokol ve vatandaşlar Yeni Mahalle'de bir araya geldi.

        Kalabalık, Türk bayrakları ve meşalelerle Mehteran Marşı eşliğinde Kent Meydanı'na kadar yürüdü.

        Kaymakam Ömer Övünç Koşansu, yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'i coşku ve heyecanla kutladıklarını söyledi.

        Cumhuriyet'in herkesin ortak alın teri ve gururu olduğunu belirten Koşansu, katılımcılara teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

