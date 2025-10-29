Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Muş Valisi Çakır'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

        Muş Valisi Avni Çakır, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2025 - 11:07 Güncelleme: 29.10.2025 - 11:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muş Valisi Çakır'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muş Valisi Avni Çakır, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Vali Çakır mesajında, milletin büyük fedakarlık göstererek, azim ve kararlılıkla kurduğu Cumhuriyetin 102. yıl dönümünü kutlamanın haklı gururu, onuru ve coşkusunu yaşadığını belirtti.

        Cumhuriyetin milletin bağımsızlık uğruna verdiği destansı mücadelenin en büyük kazanımı olduğunu vurgulayan Çakır, şunları kaydetti:

        "Bu anlamlı günde, başta Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatanımızın bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Tarih boyunca hiçbir zorluğa boyun eğmeyen aziz milletimiz, Cumhuriyetimizi büyük fedakarlıklarla kazanmış, onu her geçen yıl daha da güçlendirerek bugünlere taşımıştır. Ecdadımızdan bizlere emanet edilen bu kutsal miras, özgürlüğün, bağımsızlığın ve millet olma bilincinin en güçlü ifadesidir. Cumhuriyetimizin 102 yıllık yürüyüşü, demokrasiden ekonomiye, eğitimden sağlığa, savunmadan sanayiye kadar her alanda büyük gelişmelere sahne olmuştur. Bugün Türkiye, köklü tarihi, güçlü ekonomisi, milli değerlerine bağlılığı ve genç nüfusunun dinamizmiyle bölgesinde ve dünyada söz sahibi, saygın bir ülke konumuna gelmiştir."

        Özellikle geleceğin teminatı olan gençlerin, Cumhuriyetin en büyük güvencesi ve yarınlarının en parlak umudu olduğunu belirten Çakır, milletin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gebze'de 6 katlı bina çöktü
        Gebze'de 6 katlı bina çöktü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Sancılı gece! Cumhuriyet'in 102'inci yılı! Kutlu olsun...
        Sancılı gece! Cumhuriyet'in 102'inci yılı! Kutlu olsun...
        İş dünyasından "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" mesajları
        İş dünyasından "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" mesajları
        Müjdeler var
        Müjdeler var
        Bayramda çalışan işçiye 1 günlük ücret
        Bayramda çalışan işçiye 1 günlük ücret
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        Sergen Yalçın'ın kader sınavı!
        Sergen Yalçın'ın kader sınavı!
        "Hiçbir şey ateşkesi tehlikeye atmayacak"
        "Hiçbir şey ateşkesi tehlikeye atmayacak"
        İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırdı!
        İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırdı!
        Bahis skandalı dalga dalga büyüyor!
        Bahis skandalı dalga dalga büyüyor!
        İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği Süper Lig maçları
        İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği Süper Lig maçları
        Gökyüzünde yeni mimari: Typhoon, KAAN ve F-16 üçlüsü
        Gökyüzünde yeni mimari: Typhoon, KAAN ve F-16 üçlüsü
        Kısa mı uzun mu? Kalp için en faydalı yürüyüş hangisi?
        Kısa mı uzun mu? Kalp için en faydalı yürüyüş hangisi?
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        "Ayvayı yemek" nereden geliyor?
        "Ayvayı yemek" nereden geliyor?
        3 oğlu 5 gün önce kazada öldü... Onun da yüreği durdu!
        3 oğlu 5 gün önce kazada öldü... Onun da yüreği durdu!
        Dünyada en çok savaş uçağı bulunan ülkeler
        Dünyada en çok savaş uçağı bulunan ülkeler
        Kaldırım taşlarıyla iki grup birbirine girdi! "Pes" dedirten kavga!
        Kaldırım taşlarıyla iki grup birbirine girdi! "Pes" dedirten kavga!
        Kışın telefonun pili neden dayanmıyor?
        Kışın telefonun pili neden dayanmıyor?

        Benzer Haberler

        Bulanık'ta Cumhuriyet'in 102. yılı fener alayıyla kutlandı
        Bulanık'ta Cumhuriyet'in 102. yılı fener alayıyla kutlandı
        Muş'ta Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü fener alayı ile kutlandı
        Muş'ta Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü fener alayı ile kutlandı
        Malazgirt'te Cumhuriyet'in 102. yılı kutlanıyor
        Malazgirt'te Cumhuriyet'in 102. yılı kutlanıyor
        Bulanık'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
        Bulanık'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
        Korkut'ta mangala turnuvası düzenlendi
        Korkut'ta mangala turnuvası düzenlendi
        Esmer ninenin en büyük üzüntülerinden biri Atatürk'ü görememek
        Esmer ninenin en büyük üzüntülerinden biri Atatürk'ü görememek