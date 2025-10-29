Malazgirt'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı
Muş'un Malazgirt ilçesinde Cumhuriyet'in ilanının 102. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.
Cumhuriyet Meydanı'ndan yapılan programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunduğu törende, öğrenciler günün anlam ve önemiyle ilgili şiirler seslendirdi.
Tören geçişiyle sona eren programa, Kaymakam Göksü Bayram, Konakkuran Belediye Başkanı Remzi Çetin, Garnizon Komutan Vekili Personel Binbaşı Erkan Boz, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Erol Sakman, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
