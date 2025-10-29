Habertürk
        Muş Haberleri

        Muş'ta hayvan otlatırken yıldırım isabet eden kişi öldü

        Muş'ta hayvan otlatırken yıldırım isabet eden kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2025 - 21:13 Güncelleme: 29.10.2025 - 21:13
        Muş'ta hayvan otlatırken yıldırım isabet eden kişi yaşamını yitirdi.

        Kumluca köyü kırsalında hayvanlarını otlatan Ömer Aktaş'ın bulunduğu alana yıldırım isabet etti.

        Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yıldırım isabet etmesi sonucu yaralanan Aktaş, Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Aktaş, hastanede yapılan müdahaleye kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

