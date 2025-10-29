Muş'ta hayvan otlatırken yıldırım isabet eden kişi öldü
Muş'ta hayvan otlatırken yıldırım isabet eden kişi yaşamını yitirdi.
Kumluca köyü kırsalında hayvanlarını otlatan Ömer Aktaş'ın bulunduğu alana yıldırım isabet etti.
Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yıldırım isabet etmesi sonucu yaralanan Aktaş, Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Aktaş, hastanede yapılan müdahaleye kurtarılamadı.
