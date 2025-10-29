Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Muş'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu düzenlendi

        Muş Valiliği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resepsiyon düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2025 - 21:48 Güncelleme: 29.10.2025 - 21:48
        Muş'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu düzenlendi
        Muş Valiliği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resepsiyon düzenledi.

        Öğretmenevindeki resepsiyonda konuşan Vali Avni Çakır, Türk milletinin Cumhuriyet'in 102. yıl dönümünü kutlamanın haklı gururu ve mutluluğunu yaşadığını söyledi.

        Muş'un her köşesinde gördüğü dayanışma, samimiyet ve vefanın Cumhuriyetin ruhunu en güzel şekilde yansıttığını belirten Çakır, şunları kaydetti:

        "Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle düzenlediğimiz her resepsiyon, bu şehrin dostluğunu, birliğini, kardeşliğini ve cumhuriyete olan bağlılığını bir kez daha yüreğimizde hissettirmiştir. 102 yıl önce atalarımız, yokluklar içinde büyük bir inançla yola çıkmış, bağımsızlığımızı ve özgürlüğümüzü bize miras bırakmıştır. Bugün bizlere düşen görev, o emaneti aynı kararlılıkla yarınlara taşımaktır. Cumhuriyet, adaletin, eşitliğin, insan onurunun, birlik ve kardeşliğin teminatıdır. Bu değerleri yaşatmak, sadece bir sorumluluk değil bu ülkenin evladı olmanın en onurlu görevidir."

        Resepsiyona, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican ve davetliler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

