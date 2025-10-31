Dev boruların döşendiği Muş Ovası'nda tarım arazileri suya kavuşacak

İBRAHİM YALDIZ - Tarım ve Orman Bakanlığı ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından bu yıl hayata geçirilen "Muş Ovası Pompaj Sulama Projesi" kapsamında döşenen dev borularla tarım arazileri suyla buluşacak.

Muş Ovası'ndaki tarım arazilerinin suyla buluşturulması ve tarımsal üretimin artırılması amacıyla başlatılan "Muş Ovası Pompaj Sulama Projesi" kapsamında çalışmalar sürüyor.

Mercimekkale köyü yakınlarından geçen Murat Nehri'ndeki suyun ovaya aktarılması için birinci etabına başlanan projede, 7 kilometrelik güzergaha 3 metre 20 santimetre çapında ve 7 ton ağırlığında dev çelik borular döşendi.

Yüklenici firmanın 150 personel ve 70 iş makinesiyle yürüttüğü ve 2027'de tamamlanması planlanan projenin birinci etabıyla ilk başta 167 bin dekar tarım arazisinin suya kavuşması hedefleniyor.

Projenin üç etabının tamamlanmasıyla da Muş Ovası'ndaki 780 bin dekar tarım arazine su verilecek.

- "Muş halkının yıllardır özlemle beklediği bir çalışma"

Vali Avni Çakır, AA muhabirine, 2025'te Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın katılımıyla açılışını yaptıkları proje kapsamında çalışmaların aralıksız sürdüğünü söyledi. Muş Ovası'nın 3 milyon 500 bin dönüme yakın ekilebilir alana sahip olduğunu belirten Çakır, "Muş Ovası, Türkiye'nin en verimli alanlarından biri. Tarımsal alandaki üretimiyle ülke ekonomisine çok ciddi katkı sunuyor. Çok ciddi tarımsal üretimler gerçekleştiriliyor. Başta şeker pancarı, buğday, arpa, yonca ve mısır olmak üzere çok ciddi ekimlerimiz oluyor. Muş, bu anlamda hayvancılığın ihtiyacı olan kaba yem üretiminde bölgede merkez olma yolunda ilerliyor." dedi. Tarım arazilerinin suya kavuşmasıyla üretimin artacağını ifade eden Çakır, şunları kaydetti: "Proje kapsamında etap etap ovamızın sulu tarıma geçmesiyle tarımsal üretimde çok ciddi bir artış meydana gelecek. İkinci ürün anlamında da bölgemizde çok ciddi ekim meydana gelecek. Muş bu anlamda ülke ekonomisindeki tarımsal katkısını çok daha üst mertebelere çıkaracak. Bu iletim hattımızda kullandığımız boruların ebatları değişiyor. İlk etapta ana iletim hatlarında 3 metre 20 santimetre çapında devasa borular kullanıyoruz. Bunların bir tanesinin ağırlığı 7 tondur. Bunların ağır iş makineleri ve büyük bir özenle yerin altına yerleştirilmeleri gerçekleştiriliyor. Muş halkının yıllardır özlemle beklediği bir çalışma. Muş Ovası suyla buluştuğu anda ülkemizin tarımsal kapasitesi çok ciddi anlamda yükselecek."