Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Malazgirt'te "Hayırlı günler komşum" ziyaretleri sürüyor

        Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Merkezi tarafından hayat geçirilen "Hayırlı günler komşum" temalı ziyaretler kapsamında Muş'un Malazgirt İlçe Başkanlığı ziyaretlerini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2025 - 11:20 Güncelleme: 03.11.2025 - 11:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malazgirt'te "Hayırlı günler komşum" ziyaretleri sürüyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Merkezi tarafından hayat geçirilen "Hayırlı günler komşum" temalı ziyaretler kapsamında Muş'un Malazgirt İlçe Başkanlığı ziyaretlerini sürdürüyor.

        MHP Malazgirt İlçe Başkanı Burhan Yıldırım, beraberindeki teşkilat mensuplarıyla Karahasan, Mağalcık, Tatargazi ve Akören köylerini ziyaret etti.

        Köy sakinleriyle sohbet eden, taleplerini Yıldırım, kendilerine gösterilen ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

        Vatandaşların gösterdiği samimi yaklaşımın bu çalışmaların ne kadar anlamlı olduğunu ortaya koyduğunu belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

        "Herkes huzur, birlik ve beraberlik istiyor. Uzun süredir ilk kez bir MHP teşkilatının bu şekilde kapı kapı köylere geldiğini söyleyen vatandaşlarımız oldu. Bu bizler için büyük bir onur ve motivasyon kaynağıdır. Milliyetçi Hareket Partisi olarak her zaman halkın içinde, milletimizin yanında olduk. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin talimatları doğrultusunda bu ziyaretleri gerçekleştiriyoruz. Amacımız, vatandaşlarımızla doğrudan temas kurmak, dertlerini dinlemek ve çözüm üretmektir."

        Yıldırım'a ziyaretlerinde İlçe Başkan Yardımcısı Bülent Kaltar ve partili yöneticiler de eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kafe kan gölüne döndü! Bir kadın diğer kadını kalbinden bıçakladı!
        Kafe kan gölüne döndü! Bir kadın diğer kadını kalbinden bıçakladı!
        Sokakta kadın cinayeti dehşeti! Kovalayıp öldürdü!
        Sokakta kadın cinayeti dehşeti! Kovalayıp öldürdü!
        "Ligin kaderini değiştirdi!"
        "Ligin kaderini değiştirdi!"
        Ekim enflasyonu açıklandı
        Ekim enflasyonu açıklandı
        Memur ve emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        Memur ve emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        2026 yılı için yeniden değerleme oranı belli oldu
        2026 yılı için yeniden değerleme oranı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Cimbom ilk kez 'Buruk'
        Cimbom ilk kez 'Buruk'
        Dünyada ilk: Maldivler'de nesiller boyu sigara yasaklandı
        Dünyada ilk: Maldivler'de nesiller boyu sigara yasaklandı
        Eski hakemlerden flaş derbi yorumu: 2 penaltı, 2 kırmızıyı atladı!
        Eski hakemlerden flaş derbi yorumu: 2 penaltı, 2 kırmızıyı atladı!
        Likya Yolu 'Dünyanın En Güzel Yürüyüş Rotası' seçildi
        Likya Yolu 'Dünyanın En Güzel Yürüyüş Rotası' seçildi
        Ferrero Türkiye'den fındık alımını durdurdu
        Ferrero Türkiye'den fındık alımını durdurdu
        İlginç sofra ve yemek alışkanlıkları
        İlginç sofra ve yemek alışkanlıkları
        17 yıl önce ve sonra... Korkutan fotoğraf!
        17 yıl önce ve sonra... Korkutan fotoğraf!
        '120 TL' işe yaradı
        '120 TL' işe yaradı
        Yeni sevgilisini paylaştı
        Yeni sevgilisini paylaştı
        3 - 9 Kasım haftalık burç yorumlarınız
        3 - 9 Kasım haftalık burç yorumlarınız
        Yapay zeka üniversite öğrencilerinin işini elinden alacak mı?
        Yapay zeka üniversite öğrencilerinin işini elinden alacak mı?
        Anket: ABD'lilerin yüzde 64'üne göre Trump 'çok ileri gitti'
        Anket: ABD'lilerin yüzde 64'üne göre Trump 'çok ileri gitti'

        Benzer Haberler

        Muş'a gelen fotoğraf tutkunları kentin güzelliklerini görüntüledi
        Muş'a gelen fotoğraf tutkunları kentin güzelliklerini görüntüledi
        Muş'ta İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
        Muş'ta İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
        Dev boruların döşendiği Muş Ovası'nda tarım arazileri suya kavuşacak
        Dev boruların döşendiği Muş Ovası'nda tarım arazileri suya kavuşacak
        Bulanık Kaymakamı Koşansu'ndan okul ziyareti
        Bulanık Kaymakamı Koşansu'ndan okul ziyareti
        Göçerlerin yaylalardan dönüş yolculuğu sürüyor
        Göçerlerin yaylalardan dönüş yolculuğu sürüyor
        Muş'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu düzenlendi
        Muş'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu düzenlendi