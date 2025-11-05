Muş'ta evlatlarına kavuşmak isteyen aileler, DEM Parti önündeki eylemlerini sürdürdü

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerine devam etti.

Her hafta çarşamba günü DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelen aileler, bu hafta da eylemlerini sürdürdü.

"Anneler direniyor", "Evlat nöbetindeyiz" ve "Artık yeter yakamızdan düşün" yazılı pankartlar açan aileler, umutla bekledikleri çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

Anne Ayten Koçhan oğlundan yıllardır haber alamadığını söyledi.

Eylemi sürdürmekte kararlı olduklarını ifade eden Koçhan, şunları kaydetti:

"Biz evlatlarımızın, ciğerimizin peşindeyiz. Bazı cahiller gelir bize laf atar. Bizim acımızı onlar da yaşasınlar. Onlar evlat acısı görmemiş ondan öyle yapıyor. Yavrum, gelin teslim olun. Yeter artık evlat hasretine dayanamıyoruz. Yavrum sen gelene kadar ben bu eyleme devam edeceğim."

Naciye Sönmez Yıldız da "Oğlum sesimi duyursan gel teslim ol. Hepimiz sana destek veririz. Gel, yeter artık." dedi.