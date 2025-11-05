Habertürk
        Muş'ta cep telefonu ve tablet çalan şüpheli yakalandı

        Muş'ta cep telefonu ve tablet çalan şüpheli yakalandı

        Muş'ta bir evde cep telefonu ve tablet çalan şüpheli yakalandı.

        Giriş: 05.11.2025 - 15:47 Güncelleme: 05.11.2025 - 15:47
        Muş'ta bir evde cep telefonu ve tablet çalan şüpheli yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir evde tablet ve cep telefonun çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

        Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, cep telefonu ve tableti A.D. isimli şüphelinin çaldığını tespit etti.

        Şüpheliyi yakalayan ekipler, çalınan malzemeleri sahibine teslim edildi.

